Какие зарплаты получают работники с инвалидностью: с 1 июля это будут проверять у работодателей

С 1 июля Гоструда будет проверять, соблюдают ли работодатели норматив по лицам с инвалидностью и какой уровень зарплат они им выплачивают.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работодателей в Украине начнут проверять по новым правилам относительно выполнения норматива рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Кабмин фактически создал отдельный механизм контроля, который определяет, как именно Гоструда будет проверять предприятия, как часто могут проводиться инспекции, какие документы имеют право требовать должностные лица и в каких случаях работодатель может не допустить проверяющих.

Новые правила также детализируют, какие именно показатели будут анализироваться во время проверок — от количества трудоустроенных лиц с инвалидностью до уровня их зарплаты и условий труда.

Все это правительство закрепило постановлением №659, а сам контроль по новому порядку начнет применяться к периодам начиная с 1 июля 2026 года.

Новый порядок проверок работодателей

Кабмин утвердил новый порядок осуществления контроля за выполнением норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью и проведения проверок работодателей относительно его соблюдения.

Документ определяет механизм проведения плановых и внеплановых проверок Гоструда и ее территориальными органами. В то же время правительство установило, что меры государственного надзора по этому направлению будут проводиться за период начиная с 1 июля 2026 года.

Постановлением также отменен ряд предыдущих правительственных решений, которые регулировали эти вопросы с 2007 по 2023 год.

Что именно будет проверять Гоструда

Согласно новому порядку, предметом проверок будет выполнение работодателями норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью, предусмотренного Законом «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине».

Проверки будут проводиться по месту осуществления деятельности работодателя или его обособленного подразделения. В определенных законом случаях проверка может проходить и в помещении Гоструда или ее территориального органа. Все мероприятия должны осуществляться в рабочее время и в присутствии работодателя или уполномоченного им лица.

Как часто будут проводить плановые проверки

Плановые проверки будут проводиться в соответствии с годовыми планами, которые Гоструда будет утверждать не позднее 1 декабря года, предшествующего плановому. Если работодатель имеет обособленные подразделения, проверки могут проводиться одновременно во всех подразделениях либо каждое из них могут включать в план отдельно.

Во время плановой проверки будет контролироваться период с даты предыдущей проверки, но не более чем за последние три года.

Частота проверок будет зависеть от степени риска:

высокая степень риска — не чаще одного раза в два года;

средняя степень риска — не чаще одного раза в три года;

незначительная степень риска — не чаще одного раза в пять лет.

О проведении плановой проверки работодателя должны письменно уведомить не позднее чем за 10 дней до ее начала. Уведомление будет направляться заказным письмом или вручаться под подпись.

Срок проведения плановой проверки не может превышать 10 рабочих дней, а для субъектов микро- и малого предпринимательства — пяти рабочих дней. Продление срока не допускается.

В каких случаях возможны внеплановые проверки

Отдельно определены основания для проведения внеплановых проверок. Среди них:

письменное заявление самого работодателя;

невыполнение предписания об устранении нарушений;

обращение физических лиц о нарушении их прав;

информация Пенсионного фонда Украины о возможных признаках нарушения законодательства относительно выполнения норматива.

Внеплановая проверка может проводиться независимо от количества предыдущих проверок, однако повторная проверка по тому же факту запрещается.

Срок внеплановой проверки также ограничен: до 10 рабочих дней, а для субъектов малого предпринимательства — до двух рабочих дней.

Какие права будут иметь инспекторы Гоструда

Для проведения проверки Гоструда или ее территориальный орган должны издать приказ и оформить направление. Перед началом проверки должностные лица обязаны предъявить служебные удостоверения и предоставить копию направления работодателю.

Во время проверки инспекторы будут иметь право:

знакомиться с документами и реестрами;

получать объяснения и копии документов;

использовать информацию из государственных реестров;

с согласия работодателя проводить фото- и видеофиксацию;

привлекать представителей профсоюзов, организаций работодателей, государственных органов и других юридических лиц.

Какие права будут иметь работодатели

Работодатель будет иметь право присутствовать во время проверки, привлекать третьих лиц, подавать объяснения и возражения, обжаловать предписания и действия должностных лиц, а также требовать неразглашения конфиденциальной информации или коммерческой тайны.

Также работодатель сможет не допустить инспекторов к проверке в определенных законом случаях, в частности:

если проверка проводится с нарушением периодичности;

если не предоставлена копия направления;

если не было надлежащего уведомления о плановой проверке;

если инспектор не внес запись в журнал проверок;

если проводится повторная внеплановая проверка по тому же факту.

В то же время работодатель будет обязан допускать должностных лиц к проверке, предоставлять документы и выполнять предписания по устранению нарушений.

Какие документы будут составлять по результатам проверки

По результатам проверки будет составляться акт по форме, утвержденной Минэкономики.

В акте будут указывать:

расчет выполнения или невыполнения норматива;

количество трудоустроенных лиц с инвалидностью;

уровень их оплаты труда;

количество рабочих мест с тяжелыми или опасными условиями труда;

количество трудоустроенных лиц с инвалидностью I группы и отдельных категорий II группы.

Если выявят нарушения, в течение пяти рабочих дней после завершения проверки будет составляться предписание об их устранении. Такое предписание работодатель сможет обжаловать в установленном законом порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.