Дети по собственному желанию более 3 лет живут с отцом — почему суд отказал в определении места проживания с ним

14:46, 28 мая 2026
Суд не усмотрел правового спора между родителями.
Гощанский районный суд Ровенской области рассмотрел гражданское дело по иску матери, действующей в интересах отца, к матери детей об определении места проживания несовершеннолетних детей.

Обстоятельства дела № 557/1453/25

Истица, действуя в интересах отца детей, обратилась в суд с требованием определить место жительства двух малолетних сыновей вместе с отцом. Стороны состояли в браке с 8 октября 2016 года, который был расторгнут решением Гощанского районного суда от 28 октября 2025 года. В браке родилось двое детей.

Истец указывал, что родители более трех лет проживают отдельно, дети фактически проживают вместе с отцом и его родителями, отец полностью обеспечивает детей, создает надлежащие условия для их развития и воспитания. Мать детей проживает отдельно, редко навещает детей и материально им не помогает.

Ответчица (мать детей) в отзыве на иск частично признала требования, указав, что на период учебного года согласна с проживанием детей с отцом, а на период летних каникул — с ней. Орган опеки и попечительства Гощанского поселкового совета предоставил заключение о целесообразности проживания детей с отцом. Дети во время опроса в суде выразили желание проживать преимущественно с отцом.

Что решил суд

Суд отказал в удовлетворении иска об определении места проживания детей.

Суд установил, что между родителями отсутствует реальный спор относительно места проживания детей, поскольку они фактически пришли к соглашению о проживании детей вместе с отцом. Отец обратился в суд с иском досрочно, без наличия нарушения, непризнания или оспаривания его прав со стороны матери.

Суд отмечает, что обращению в суд с иском должен предшествовать спор между родителями ребенка относительно места его проживания, при этом тот из родителей, кто обращается в суд, должен доказать, что действительно родители не могут достичь согласия относительно места проживания ребенка и по этому поводу между ними существует спор.

Решение суда может быть обжаловано в Ровенский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.

