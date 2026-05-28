КАС ВС: суды должны проверять, связана ли гибель военнослужащего со службой — дело об отсрочке от мобилизации

Верховный Суд указал, что суды предыдущих инстанций не установили связи между смертью военнослужащего и исполнением им служебных обязанностей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда по делу № 160/13713/25 рассмотрел спор относительно отказа в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации лицу, чей родной брат погиб во время прохождения военной службы.

Суть спора

Спорный вопрос — вопрос правомерности решения об отказе в предоставлении истцу отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации в связи с гибелью/смертью родного брата, который был военнослужащим.

Проверка оснований для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и ее оформление осуществляется ТЦК и СП (часть 7-9 статьи 23 Закона № 3543-XII).

Основания для отсрочки

П. 4 ч. 3 ст. 23 Закона № 3543-XII предусматривает четыре основания для предоставления отсрочки от призыва, а именно в случае, если близкий родственник, указанный в перечне этой нормы:

погиб во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях,

погиб во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

пропал без вести во время проведения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

пропал без вести во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины в период действия военного положения.

Обстоятельства смерти военнослужащего или обстоятельства исчезновения военнослужащего без вести имеют ключевое значение для предоставления отсрочки близкому родственнику от призыва на военную службу.

Перечень документов

Пп. 4 п. 2 прил. 5 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 16.05.2024 № 560 (далее — Порядок № 560), утвержден перечень документов, подаваемых военнообязанными для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Для получения отсрочки близкому родственнику от призыва на военную службу необходимо подать:

заявление по форме, приведенной в приложении 4 к Порядку № 560,

документы, подтверждающие родственные связи (в том числе удостоверение члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины или удостоверение члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны, в котором проставляется отметка о норме Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», на основании которой лицу присвоен статус, или выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны), выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, документы, подтверждающие факт гибели (смерти) при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях или обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время военного положения (в том числе уведомление или копия акта служебного расследования, или выписка из приказа об исключении из списков личного состава (с указанием основания).

Так, удостоверение члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего является основным документом, подтверждающим статус члена семьи погибшего в результате военной агрессии и позволяющим получить соответствующие льготы.

Оценка суда

КАС ВС отметил, что введение законодателем соответствующего основания для освобождения от мобилизации действительно расценивается как понимание необходимости обеспечения определенной степени социальной справедливости для семей, которые уже потеряли близких в результате войны, во время которой их близкие защищали Родину.

Из материалов дела следует, что родной брат истца был военнослужащим, смерть которого наступила во время прохождения военной службы. Следовательно, в понимании пункта 4 части третьей статьи 23 Закона № 3543-XII родной брат истца мог осуществлять меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, или обеспечивать национальную безопасность и оборону, отпор и сдерживание вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Решение суда

Таким образом, КАС ВС пришел к выводу о необходимости направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды предыдущих инстанций не исследовали причинно -причинно-следственную связь между смертью мобилизованного военнослужащего и исполнением им воинского долга во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, либо во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.