В удостоверениях появятся специальные коды – Кабмин изменил правила для водителей

МВД будет определять необходимость приспособления автомобилей и выдавать соответствующие справки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров внес изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Документ вводит новый механизм определения необходимости специального приспособления транспортных средств для лиц с медицинскими показаниями.

Определение необходимых приспособлений будут осуществлять уполномоченные работники территориальных сервисных центров МВД. По результатам проверки водителям будет выдаваться справка об определении приспособлений транспортного средства.

Также правительство определило полномочия МВД утверждать по согласованию с Министерством здравоохранения порядок определения таких приспособлений, а также требования к уполномоченным работникам.

Предполагается, что информация о необходимых приспособлениях транспортного средства будет указываться в водительском удостоверении в виде специальных кодов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.