  1. В Украине

В удостоверениях появятся специальные коды – Кабмин изменил правила для водителей

15:29, 28 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
МВД будет определять необходимость приспособления автомобилей и выдавать соответствующие справки.
В удостоверениях появятся специальные коды – Кабмин изменил правила для водителей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров внес изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ вводит новый механизм определения необходимости специального приспособления транспортных средств для лиц с медицинскими показаниями.

Определение необходимых приспособлений будут осуществлять уполномоченные работники территориальных сервисных центров МВД. По результатам проверки водителям будет выдаваться справка об определении приспособлений транспортного средства.

Также правительство определило полномочия МВД утверждать по согласованию с Министерством здравоохранения порядок определения таких приспособлений, а также требования к уполномоченным работникам.

Предполагается, что информация о необходимых приспособлениях транспортного средства будет указываться в водительском удостоверении в виде специальных кодов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД правительство Кабинет Министров Украины водительские права сервисный центр МВД

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Оккупация города не освобождает работодателя от обязанности платить зарплату: позиция Верховного Суда

ВС отметил, что оккупация и боевые действия не освобождают работодателя от обязанности провести полный расчёт с работником, если трудовой договор не был приостановлен.

Совладельцы рискуют получить новые долги и штрафы: законопроект о жилищном фонде раскритиковали

В замечаниях к законопроекту говорится о рисках для ОСББ и возможном усложнении самостоятельного управления домами.

Председатель ВС Станислав Кравченко: хозяйственные суды стали важным элементом экономической стабильности Украины

В Киеве стартовала международная конференция к 35-летию хозяйственных судов Украины.

Техосмотр и сертификацию для электросамокатов вводить не будут — рассматривают только вариант со штрафами

Электросамокаты всё чаще фигурируют в ДТП, однако системного технического контроля для них пока нет.

Семьи погибших военных вынуждены через суд доказывать проживание одной семьей: какие проблемы возникают

После гибели военнослужащего украинцы всё чаще вынуждены через суд доказывать право считаться членом его семьи и получить положенные выплаты.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]