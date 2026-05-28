  1. В Україні

У посвідченнях з’являться спеціальні коди – Кабмін змінив правила для водіїв

15:29, 28 травня 2026
МВС визначатиме необхідність пристосування автомобілів та видаватиме відповідні довідки.
Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Документ запроваджує новий механізм визначення потреби у спеціальному пристосуванні транспортних засобів для осіб з медичними показаннями.

Визначення необхідних пристосувань здійснюватимуть уповноважені працівники територіальних сервісних центрів МВС. За результатами перевірки водіям видаватиметься довідка про визначення пристосувань транспортного засобу.

Також уряд визначив повноваження МВС затверджувати за погодженням із Міністерством охорони здоров’я порядок визначення таких пристосувань, а також вимоги до уповноважених працівників.

Передбачається, що інформація про необхідні пристосування транспортного засобу зазначатиметься у посвідченні водія у вигляді спеціальних кодів.

