Голова ВС Станіслав Кравченко: господарські суди стали важливим елементом економічної стабільності України

10:38, 28 травня 2026
У Києві стартувала міжнародна конференція до 35-річчя господарських судів України.
Господарська юриспруденція пройшла складний шлях трансформації — від державного арбітражу до сучасної моделі господарських судів, які сьогодні є важливим елементом забезпечення економічної стабільності держави.

Прог це заявив Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час відкриття дводенної Міжнародної науково-практичної конференції «Господарська юрисдикція України: 35 років розвитку та європейські орієнтири».

«Господарський суд — це значно більше, ніж просто вирішення спорів. Це простір, де право стає гарантією стабільності, де формується довіра до інвестиційного середовища, а справедливість набуває практичного значення для розвитку держави», — зазначив Станіслав Кравченко.

Під час виступу Голова Верховного Суду також звернув увагу на виклики, що стоять перед судовою системою, зокрема необхідність забезпечення її незалежності, інституційної спроможності, адаптації законодавства до сучасних реалій та впровадження новітніх технологій у судочинство.

За словами Станіслава Кравченка, сьогодні важливо не лише оцінювати досягнення господарського судочинства, а й формувати бачення його подальшого розвитку в умовах сучасних викликів.

Подальші дискусії будуть розподілені за кількома  напрямами:

 - Європейські стандарти та принципи судочинства. Учасники проаналізують конвенційне право на доступ до суду крізь призму практики ЄСПЛ та Конституційного Суду України, а також реалізацію принципів верховенства права, справедливості й добросовісності у бізнес-спорах, земельних правовідносинах та справах про банкрутство.

- Економічна стабільність та інвестиційний клімат. Окрема увага буде приділена ролі господарських судів як фактору економічного розвитку України, довірі бізнесу до судової системи, а також синергії комерційного арбітражу з державними судами у контексті гармонізації законодавства із вимогами внутрішнього ринку ЄС.

- Ефективність виконання судових рішень. Судді та експерти обговорять виконання рішень як завершальну стадію судового захисту, транскордонне виконання в Європі та баланс прав стягувача й боржника.

- Судове адміністрування та цифровізація. Другий день конференції буде присвячено управлінню судами, оптимізації навантаження на суддів як фактору якості правосуддя, а також розвитку ІТ-інструментів у системі правосуддя згідно з Дорожньою картою з питань верховенства права.

Окрім аналітичних сесій, у межах заходу Національний банк України презентує пам’ятну монету, виготовлену до 35-річчя утворення господарських судів, а також відбудеться нагородження переможців конкурсу творчих робіт та презентація експертного дослідження «Юрисдикційний аналіз судового контролю в Україні».

За підсумками конференції учасники сформують спільні рекомендації щодо подальшої гармонізації українського законодавства з правом ЄС та визначення ролі господарської юрисдикції у післявоєнному відновленні України.

Що відомо про конференцію

Захід об'єднав ключових представників судової влади, уряду, парламенту та міжнародних експертів. Він присвячений еволюції господарського судочинства від пострадянської моделі до сучасних стандартів ЄС.

Програма заходу охоплює фундаментальні питання інституційної зрілості та адаптації українського правосуддя до європейських вимог.

