Ірландія запроваджує новий дозвіл на проживання для українців під тимчасовим захистом – що зміниться

11:30, 28 травня 2026
Уряд Ірландії готує перехідну програму дозволів на проживання для українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом.
Фото: Ukraine Pulse
Ірландія працює над запровадженням нової схеми Temporary Protection Transition Scheme для громадян України, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Про це повідомляє Міністерство юстиції, внутрішніх справ та міграції Ірландії.

Нова програма передбачає надання дозволу на проживання у форматі Stamp 4. Він діятиме до двох років із можливістю продовження ще на два роки. Період перебування за цим дозволом зараховуватиметься до строку, необхідного для отримання громадянства. Дозвіл також поширюватиметься на членів сім’ї, які проживали в Ірландії разом із заявником під тимчасовим захистом.

Очікується, що прийом заявок на участь у новій схемі стартує у вересні 2026 року.

Умови для отримання дозволу

Серед основних критеріїв участі:

  • проживання в Ірландії щонайменше один рік у статусі тимчасового захисту;
  • наявність роботи або самозайнятості щонайменше шість місяців із мінімальною річною зарплатою 29 432 євро;
  • відсутність користування державною житловою підтримкою (зокрема програмами тимчасового або соціального житла) на момент подання заявки.

У міністерстві наголошують, що неможливо буде одночасно мати тимчасовий захист і новий дозвіл Stamp 4 у межах перехідної схеми або інший імміграційний статус.

За задумом уряду, новий дозвіл має стимулювати працевлаштування, професійний розвиток і перехід до самостійного життя, а також забезпечити більш передбачувані умови перебування після завершення дії тимчасового захисту.

Додаткову інформацію про порядок подання заявок планують оприлюднити у вересні 2026 року.

