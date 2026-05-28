Ирландия вводит новый вид на жительство для украинцев, находящихся под временной защитой – что изменится

Правительство Ирландии готовит переходную программу выдачи видов на жительство для украинцев, находящихся в стране под временной защитой.

Ирландия работает над внедрением новой схемы Temporary Protection Transition Scheme для граждан Украины, находящихся в стране под временной защитой. Об этом сообщает Министерство юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии.

Новая программа предусматривает предоставление вида на жительство в формате Stamp 4. Он будет действовать до двух лет с возможностью продления еще на два года. Период пребывания по этому виду на жительство будет засчитываться в срок, необходимый для получения гражданства. Разрешение также будет распространяться на членов семьи, проживавших в Ирландии вместе с заявителем под временной защитой.

Ожидается, что прием заявок на участие в новой схеме начнется в сентябре 2026 года.

Условия для получения разрешения

Среди основных критериев участия:

проживание в Ирландии не менее одного года в статусе временной защиты;

наличие работы или самозанятости не менее шести месяцев с минимальной годовой зарплатой 29 432 евро;

отсутствие использования государственной жилищной поддержки (в частности, программ временного или социального жилья) на момент подачи заявки.

В министерстве отмечают, что невозможно будет одновременно иметь временную защиту и новое разрешение Stamp 4 в рамках переходной схемы или другой иммиграционный статус.

По замыслу правительства, новый разрешительный документ призван стимулировать трудоустройство, профессиональное развитие и переход к самостоятельной жизни, а также обеспечить более предсказуемые условия пребывания после истечения срока действия временной защиты.

Дополнительную информацию о порядке подачи заявок планируется обнародовать в сентябре 2026 года.

