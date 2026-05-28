ВСП внесет Зеленскому представление о назначении трех судей в Запорожский апелляционный суд

Решение о внесении представления о назначении трех судей в Запорожский апелляционный суд было принято ВСП 28 мая.

Высший совет правосудия 28 мая принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении трех судей на должности в Запорожский апелляционный суд, а именно:

Брус Татьяны Николаевны;

Кольц Дарины Никитичны;

Погребной Ольги Николаевны.

Напомним, Высший совет правосудия 26 мая принял решение о внесении представлений Президенту Украины относительно назначения четырех судей в апелляционные и местные суды.

