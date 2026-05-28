Судьи Алексей Галаган, Наталия Добривская и Василий Фединяк уволены в отставку

ВСП уволил в отставку трех судей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

У четвер, 28 мая, Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно увольнения судей с должностей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Добривскую Наталию Анатольевну — с должности судьи Окружного административного суда города Киева;

Фединяка Василия Дмитриевича — с должности судьи Ивано-Франковского апелляционного суда;

Галагана Алексея Валерьевича — с должности судьи Фортечного районного суда города Кропивницкого.

Ранее ВСП уволил трех судей в связи с подачей заявлений об отставке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.