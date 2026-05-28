Судьи Алексей Галаган, Наталия Добривская и Василий Фединяк уволены в отставку
11:28, 28 мая 2026
ВСП уволил в отставку трех судей.
У четвер, 28 мая, Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно увольнения судей с должностей по общим обстоятельствам.
ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Добривскую Наталию Анатольевну — с должности судьи Окружного административного суда города Киева;
Фединяка Василия Дмитриевича — с должности судьи Ивано-Франковского апелляционного суда;
Галагана Алексея Валерьевича — с должности судьи Фортечного районного суда города Кропивницкого.
