Посольство США в Украине подтвердило, что продолжает работать в Киеве

Посольство США заявило, что дипучреждение работает в обычном режиме.

Информация о выезде посольства США не соответствует действительности. Об этом заявили в дипучреждении. Ранее об этом сообщил журналистам спикер МИД Георгий Тихий. Перед этим высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что посольство США эвакуировали из Украины на фоне угроз РФ.

«Посольство США работает в обычном режиме. В нашей деятельности не произошло никаких изменений, а любые сообщения об обратном являются ложными. Для Государственного департамента нет ничего важнее, чем безопасность и защита граждан США, и он регулярно проверяет состояние безопасности посольства в Киеве», — говорится в сообщении американских дипломатов.

В посольстве также подчеркнули, что из-за «вооруженного конфликта гражданам США не следует посещать Украину по каким-либо причинам».

