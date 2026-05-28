Рабочая группа допустила 8 кандидатов к отбору на должности заместителей Главы ГСА: кто в списке

28 мая по результатам предварительного изучения поданных документов к участию в отборе допущено 8 кандидатов.

Рабочая группа по отбору кандидатов на должность заместителя Главы Государственной судебной администрации Украины определила перечень претендентов, допущенных к участию в конкурсе.

К участию в отборе допущены следующие кандидаты:

Дмитрий Бовсуновский

Максим Дьомин

Виолета Мишкина

Святослав Онищук

Ольга Симоненко

Владислав Филатов

Руслан Холод

Юлия Ярема

В ВСП отметили, что кандидаты соответствуют общим квалификационным требованиям, определенным пунктом 6 Условий отбора.

