Рабочая группа допустила 8 кандидатов к отбору на должности заместителей Главы ГСА: кто в списке
Рабочая группа по отбору кандидатов на должность заместителя Главы Государственной судебной администрации Украины определила перечень претендентов, допущенных к участию в конкурсе.
28 мая по результатам предварительного изучения поданных документов к участию в отборе допущено 8 кандидатов.
К участию в отборе допущены следующие кандидаты:
Дмитрий Бовсуновский
Максим Дьомин
Виолета Мишкина
Святослав Онищук
Ольга Симоненко
Владислав Филатов
Руслан Холод
Юлия Ярема
В ВСП отметили, что кандидаты соответствуют общим квалификационным требованиям, определенным пунктом 6 Условий отбора.
