Рада ратифицировала соглашение с Францией – 71 млн евро пойдут на восстановление критически важной инфраструктуры

10:59, 28 мая 2026
Средства будут направлены на здравоохранение, энергетику, инфраструктуру, агросектор и другие приоритетные сферы восстановления.
Верховная Рада ратифицировала Грантовое соглашение с Францией о поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины (№0374).

За соответствующее решение проголосовали 306 народных депутатов.

Документ предусматривает привлечение 71 млн евро грантовых средств для проектов восстановления. Финансирование будет направлено на восстановление и развитие в сферах здравоохранения, инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, водоснабжения и водоотведения, ирригации, переработки отходов, противоминной деятельности, жилищного строительства и цифровых технологий.

Правовая основа и цель соглашения

Как отмечается в пояснительных материалах, ратификация соглашения создает правовые основания для получения грантовых средств правительства Франции в размере 71 000 000 евро. Она также обеспечивает правовое оформление международного финансирования восстановления критически важной инфраструктуры.

Документ подлежит ратификации в соответствии с Законом Украины «О международных договорах Украины», поскольку касается получения Украиной финансовой помощи от иностранного государства. Ратификация осуществляется путем принятия отдельного закона, который включает текст международного соглашения в качестве неотъемлемой части.

Соглашение предусматривает его вступление в силу после обмена дипломатическими нотами о выполнении сторонами внутренних процедур.

Основные положения

Грант направляется на реконструкцию и восстановление объектов критической инфраструктуры в определенных секторах. Речь идет о широком спектре направлений — от энергетики и медицины до цифровой инфраструктуры и жилищного строительства.

Отдельно отмечается, что реализация соглашения должна ускорить восстановление Украины после последствий вооруженной агрессии России.

Финансовые и организационные аспекты

Внедрение документа не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины. Средства поступают в виде гранта от правительства Французской Республики.

Также отмечается, что проект не требует проведения консультаций с общественностью и не касается вопросов местного самоуправления, социально-трудовой сферы или функционирования государственного языка. Публичные консультации и специальные экспертизы не проводятся.

Правовые выводы

В документе отсутствуют положения, касающиеся обязательств Украины в сфере европейской интеграции или Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также не выявлено норм, содержащих коррупционные или дискриминационные риски.

Ожидаемый результат

После вступления соглашения в силу Украина получит возможность привлечь 71 млн евро грантовой помощи, что позволит финансировать восстановление критической инфраструктуры в ключевых секторах экономики и ускорить процесс восстановления.

