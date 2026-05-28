Правительство выделило 10,8 млрд гривен на вооружение и оборонную промышленность — куда пойдут эти средства

10:36, 28 мая 2026
Средства из государственного спецфонда пойдут на закупку техники, модернизацию вооружения и развитие оборонно-промышленного комплекса.
Правительство Украины направило дополнительные 10,8 млрд грн на закупку и производство вооружения. Средства были аккумулированы в специальном фонде государственного бюджета и направлены на нужды обороны. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Из общей суммы 9 млрд грн предусмотрено на закупку нового вооружения, а также на ремонт и модернизацию военной техники. Еще почти 2 млрд грн направят на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса — в частности, на масштабирование производства и быстрое внедрение технологий, поступающих непосредственно из боевых условий.

Как отмечается, эти средства были накоплены за счет налога на доходы физических лиц, а также лицензионных платежей от игорного бизнеса и лотерей.

Правительство подчеркивает, что все внутренние финансовые ресурсы направляются на поддержку Сил обороны Украины.

Также подчеркивается, что украинские военные и производители вооружения совместно осуществляют технологические изменения в сфере обороны, которые уже отмечают как союзники, так и противник.

деньги правительство Кабинет Министров Украины оборона

