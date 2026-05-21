Укрпочта выпустила почтовый набор ко Дню морской пехоты – фото выпуска

Новая марка «Ко Дню морской пехоты. Воины трёх стихий» посвящена украинским морским пехотинцам и вводится в обращение накануне профессионального праздника.

Укрпочта выпустила почтовый набор «Ко Дню морской пехоты. Воины трех стихий». День морской пехоты в Украине ежегодно отмечается 23 мая. Праздник установлен в честь первой присяги морского пехотинца, составленной в 1992 году.

В Укрпочте отмечают, что под лозунгом «Морская пехота — верны всегда!» подчеркивается принцип, который морские пехотинцы ежедневно подтверждают в боевых условиях. Их называют воинами трех стихий за способность действовать на суше, в воде и в воздухе. С начала российской агрессии украинская морская пехота стала символом стойкости, выдержки и боевого братства. Сегодня морпехи выполняют задачи на самых сложных участках, держат оборону, участвуют в штурмовых действиях, эвакуируют раненых под огнем и первыми приходят туда, где нужны решительные действия и результат.

21 мая 2026 года Укрпочта вводит в обращение национальную почтовую марку «Ко Дню морской пехоты. Воины трех стихий», посвященную мужеству и несокрушимости украинских морских пехотинцев. Торжественное погашение специальным штемпелем «Первый день» состоится в Киеве (01001).

Автором дизайна марки, конверта «Первый день», открытки и презентационной папки является Александр Калмыков. Выпуск осуществлен при содействии 30-го корпуса морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

Почтовый набор включает лист «Ко Дню морской пехоты. Воины трёх стихий», конверт «Первый день» и открытку.

Характеристики выпуска:

Размер марки: 40×28 мм

Размер листа/блока: 123×146 мм

Тематика: воинские подразделения

Тираж: 630 000

Количество марок в листе/блоке: 6

