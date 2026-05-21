  1. Фото
  2. / В Украине

Укрпочта выпустила почтовый набор ко Дню морской пехоты – фото выпуска

00:05, 21 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новая марка «Ко Дню морской пехоты. Воины трёх стихий» посвящена украинским морским пехотинцам и вводится в обращение накануне профессионального праздника.
Укрпочта выпустила почтовый набор ко Дню морской пехоты – фото выпуска
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Укрпочта выпустила почтовый набор «Ко Дню морской пехоты. Воины трех стихий». День морской пехоты в Украине ежегодно отмечается 23 мая. Праздник установлен в честь первой присяги морского пехотинца, составленной в 1992 году.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Укрпочте отмечают, что под лозунгом «Морская пехота — верны всегда!» подчеркивается принцип, который морские пехотинцы ежедневно подтверждают в боевых условиях. Их называют воинами трех стихий за способность действовать на суше, в воде и в воздухе. С начала российской агрессии украинская морская пехота стала символом стойкости, выдержки и боевого братства. Сегодня морпехи выполняют задачи на самых сложных участках, держат оборону, участвуют в штурмовых действиях, эвакуируют раненых под огнем и первыми приходят туда, где нужны решительные действия и результат.

21 мая 2026 года Укрпочта вводит в обращение национальную почтовую марку «Ко Дню морской пехоты. Воины трех стихий», посвященную мужеству и несокрушимости украинских морских пехотинцев. Торжественное погашение специальным штемпелем «Первый день» состоится в Киеве (01001).

Автором дизайна марки, конверта «Первый день», открытки и презентационной папки является Александр Калмыков. Выпуск осуществлен при содействии 30-го корпуса морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

Почтовый набор включает лист «Ко Дню морской пехоты. Воины трёх стихий», конверт «Первый день» и открытку.

Характеристики выпуска:

  • Размер марки: 40×28 мм
  • Размер листа/блока: 123×146 мм
  • Тематика: воинские подразделения
  • Тираж: 630 000
  • Количество марок в листе/блоке: 6

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Укрпочта

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Испания вызывает экс-премьера Родригеса Сапатеро в суд по делу о «коррупционном бутике»

Официальное выдвижение обвинений экс-премьеру Испании Хосе Луису Сапатеро продемонстрировало миру образец юридической пропорциональности и независимости судов.

YouTube-блогеры несут уголовную ответственность за публикацию чужого контента с отрицанием агрессии РФ — позиция ВС

YouTube-видео с отрицанием агрессии РФ может повлечь ответственность по УКУ не только для автора высказываний, но и для лица, опубликовавшего такую запись.

Нарушения при проведении негласных следственных действий: как суды оценивают доказательства по стандартам ЕСПЧ

Могут ли протоколы осмотра мобильных устройств и переписка в мессенджерах считаться доказательствами, если защита не имела полного доступа к первоисточникам

Стратегические предприятия смогут получать пожарную технику от международных партнеров: Рада меняет правила гуманитарной помощи

Законопроект предлагает изменить правила получения гуманитарной помощи в виде пожарно-спасательной техники для предприятий, имеющих критическое значение.

Новые правила выезда женщин за границу: что изменилось и какие запреты действуют дальше

Правительство смягчило правила выезда за границу для женщин-госслужащих и забронированных, однако другие обязательные ограничения остаются в силе.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]