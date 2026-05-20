Александр Усик – Рико Верховен: где смотреть бой

21:42, 20 мая 2026
Александр Усик проведет бой против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.
Фото: Getty Images
В субботу, 23 мая, состоится бой в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верховеном. Вечер бокса пройдет в Гизе (Египет).

В Украине официальным транслятором станет платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ».

Трансляция будет доступна на любом устройстве — смартфоне, планшете, компьютере или Smart TV.

Традиционное украинское телевидение не будет транслировать бой Усик – Верховен. Просмотр поединка также будет доступен на платформе DAZN.

Вечер бокса в Гизе начнется в 18:00. По информации официальных трансляторов, бой Усика и Верховена начнется не раньше чем в 00:00. Однако стоит учитывать, что это время, вероятно, касается церемонии выхода боксеров на ринг.

На кону поединка Усик – Верховен будут титулы WBC и The Ring.

