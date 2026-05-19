Во Львове прохожие вытащили мужчину из служебного автомобиля ТЦК – видео

В ТЦК заявили о срыве мобилизационных мероприятий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове во время работы группы оповещения ТЦК произошел инцидент с участием прохожих, которые, по предварительной информации, вытащили мужчину из служебного автомобиля. Об этом сообщили во Львовском ТЦК и СП.

В военкомате заявили, что во время инцидента был поврежден служебный транспорт, а также создана угроза жизни и здоровью военнослужащих. Кроме того, там отметили, что инцидент фактически сорвал проведение мероприятий по мобилизации.

По сообщению ТЦК, происшествие произошло в районе улицы Богдана Хмельницкого во Львове, где группа граждан якобы совершила агрессивные действия в отношении служебного автомобиля.

«Львовский ОТЦК и СП осуждает любые противоправные действия, направленные на препятствование законной деятельности военнослужащих во время проведения мероприятий по мобилизации», — говорится в заявлении.

В ведомстве также подчеркнули, что повреждение имущества, призывы к насилию и препятствование работе представителей сектора безопасности и обороны являются недопустимыми и могут иметь правовые последствия в соответствии с действующим законодательством Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.