Во Львове прохожие вытащили мужчину из служебного автомобиля ТЦК – видео

20:15, 19 мая 2026
В ТЦК заявили о срыве мобилизационных мероприятий.
Во Львове во время работы группы оповещения ТЦК произошел инцидент с участием прохожих, которые, по предварительной информации, вытащили мужчину из служебного автомобиля. Об этом сообщили во Львовском ТЦК и СП.

В военкомате заявили, что во время инцидента был поврежден служебный транспорт, а также создана угроза жизни и здоровью военнослужащих. Кроме того, там отметили, что инцидент фактически сорвал проведение мероприятий по мобилизации.

По сообщению ТЦК, происшествие произошло в районе улицы Богдана Хмельницкого во Львове, где группа граждан якобы совершила агрессивные действия в отношении служебного автомобиля.

«Львовский ОТЦК и СП осуждает любые противоправные действия, направленные на препятствование законной деятельности военнослужащих во время проведения мероприятий по мобилизации», — говорится в заявлении.

В ведомстве также подчеркнули, что повреждение имущества, призывы к насилию и препятствование работе представителей сектора безопасности и обороны являются недопустимыми и могут иметь правовые последствия в соответствии с действующим законодательством Украины.

