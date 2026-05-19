Большая Палата ВС решит, можно ли взыскивать миллионные долги за электроэнергию на ВОТ

ВС поставил под сомнение возможность использования данных коммерческого учета, сформированных на ВОТ, для взыскания задолженности за небалансы электроэнергии.

После начала полномасштабной войны вопросы расчетов на рынке электрической энергии в условиях оккупации части территорий стали одними из наиболее проблемных для судебной практики.

Определением КХС ВС по делу № 916/1218/23 от 7 мая 2026 года суд пришел к выводу о наличии исключительной правовой проблемы относительно применения законодательства о временно оккупированных территориях и передал дело на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда.

Дело касается не только технических аспектов коммерческого учета электроэнергии, но и определения момента, с которого территория считается временно оккупированной для целей применения специальных ограничений в сфере хозяйственной деятельности. Отдельно возник вопрос допустимости использования оценочных и невалидированных данных коммерческого учета для расчетов между участниками рынка электроэнергии.

Обстоятельства дела

В мае 2019 года АО «Херсоноблэнерго» присоединилось к договору об урегулировании небалансов электрической энергии с НЭК «Укрэнерго». Договор был заключен путем присоединения в соответствии с Законом «О рынке электрической энергии» и Правилами рынка.

Укрэнерго указывало, что в период со второй декады июня 2022 года до первой декады марта 2023 года поставило Херсоноблэнерго электрическую энергию на сумму более 345 млн грн и сформировало соответствующие счета и акты купли-продажи электроэнергии для урегулирования небалансов. В 2023 году компания обратилась в суд с иском о взыскании 364 216 507,23 грн, в состав которых входили основной долг, инфляционные потери и 3% годовых.

В то же время Херсоноблэнерго указывало, что после оккупации части Херсонской области утратило доступ к документации, базам данных и помещениям. Компания неоднократно сообщала Укрэнерго о невозможности снимать фактические показания средств коммерческого учета и определять фактическое поступление электроэнергии в сети на оккупированной территории.

Также общество отмечало, что оккупированная часть Херсонской области была фактически отсоединена от объединенной энергетической системы Украины, а потому объемы электроэнергии, учтенные истцом, не соответствуют действительности. Для выполнения требований НКРЭКУ ответчик сформировал отдельную область коммерческого учета для оккупированной территории и просил Укрэнерго осуществлять отдельный баланс электроэнергии для оккупированной и деоккупированной частей области.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, придя к выводу, что истец не доказал надлежащими доказательствами фактический объем поставленной электроэнергии.

Укрэнерго в ходатайстве о передаче данного дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда ссылалось на наличие исключительной правовой проблемы относительно применения статей 3, 13, 13-1 Закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» относительно момента определения территории временно оккупированной и, соответственно, момента распространения на нее предусмотренных Законом ограничений.

Позиция Верховного Суда

Суд напомнил, что временно оккупированная российской федерацией территория Украины является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины, а также международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины (ч.1 ст.1 Закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины»).

Исковые требования по данному делу касаются периодов поставки электрической энергии как до момента введения на территории Украины правового режима военного положения, так и после.

ВС указал, что в деле возник вопрос возможности взыскания задолженности по договору об урегулировании небалансов электрической энергии, учитывая, что данные коммерческого учета частично были сформированы на временно оккупированной территории Херсонской области.

Налицо исключительная правовая проблема относительно применения статей 3, 13, 13-1 Закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» относительно момента определения территории временно оккупированной и начала применения ограничений, предусмотренных положениями Закона.

Суд отметил, что для применения ограничений, предусмотренных статьей 13 Закона о ВОТ, необходим не только факт признания соответствующей территории временно оккупированной, но и наличие отдельного решения Кабинета Министров Украины о распространении на нее ограничений, определенных этой статьей.

Суды предыдущих инстанций исходили из того, что данные коммерческого учета, сформированные на оккупированной территории, являются такими, которые не могут пройти валидацию, следовательно, не являются сертифицированными, а потому не могут быть использованы для расчетов между субъектами рынка.

ВС также привел вывод апелляционной инстанции о том, что сами по себе счета и акты купли-продажи электрической энергии для урегулирования небалансов, составленные истцом в одностороннем порядке, при отсутствии других доказательств по делу, в частности первичных документов относительно определения объема и цены небалансов, не могут подтверждать достоверность указанных в них данных.

Суд отдельно обратил внимание на проблему определения момента, с которого территория считается временно оккупированной.

Первый вопрос, возникающий при определении того, подлежат ли применению соответствующие ограничения, — как именно должна быть определена определенная территория как временно оккупированная в понимании Закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины».

ВС указал, что Закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» не содержит разграничения этих понятий и критериев их четкого определения.

Суд подчеркнул, что такое разграничение является ключевым при установлении того, могут ли быть применены ограничения, установленные в статьях 13, 13-1 данного Закона.

ВС также обратил внимание, что в случае, если территория считается временно оккупированной в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона — ограничения применяются в императивном порядке, однако если территории считаются временно оккупированными в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона — ограничения лишь могут быть распространены на такие территории.

Кроме того, Суд подчеркнул, что важным является также момент начала действия соответствующих ограничений: либо с момента, когда территория считается временно оккупированной, либо с момента принятия решения соответствующего органа.

Таким образом, Верховный Суд пришел к выводу о необходимости формирования единого подхода относительно использования данных коммерческого учета, сформированных на временно оккупированных территориях, а также относительно момента применения специальных ограничений, предусмотренных законодательством о временно оккупированных территориях.

Дело передано на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда для решения исключительной правовой проблемы, которая может иметь определяющее значение для дальнейшей практики в спорах между участниками рынка электрической энергии, связанных с деятельностью на оккупированных территориях во время военного положения.

