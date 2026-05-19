Мошенники прикрываются именем Киевской ОГА и выманивают деньги якобы «на ВСУ»

Неизвестные лица присылают фейковые письма, звонят по телефону и обращаются к предприятиям, учреждениям и организациям с просьбой или требованием перечислить средства якобы на нужды Сил обороны Украины.

В Украине активизировались мошенники, которые от имени администрации Киевской области и ее руководства обращаются к предприятиям и гражданам с требованием перечислить средства якобы на нужды Сил обороны Украины.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

По его словам, на данный момент зафиксированы случаи, когда неизвестные лица, прикрываясь Киевской ОГА, а также используя его имя как начальника Киевской областной военной администрации и имена членов его команды, рассылают фейковые письма, звонят и обращаются к предприятиям, учреждениям и организациям с просьбой или требованием перечислить средства якобы на нужды Сил обороны Украины.

«Официально сообщаю: Киевская областная государственная администрация не направляла никаких подобных писем, не уполномочивала сторонних лиц на сбор средств и не осуществляет финансовые сборы таким образом.

Все подобные обращения, письма, звонки и сообщения являются фейковыми и имеют признаки мошенничества», — указал он.

Руководителей предприятий, учреждений, организаций и граждан призывают быть внимательными, тщательно проверять достоверность полученных обращений, реквизитов и документов и не перечислять средства по сомнительным запросам.

На данный момент информацию о выявленных фактах передали в правоохранительные органы.

