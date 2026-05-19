Должностных лиц предлагают штрафовать на сумму до 51 тысячи грн за незаконное предоставление ветеранских статусов.

За препятствование проверкам Минветеранов должностных лиц могут штрафовать на сумму до 17 тысяч грн, за незаконные статусы — до 51 тысячи грн.

Иллюстративное фото

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №15258, который предусматривает административную ответственность за нарушения при предоставлении, отказе в предоставлении или лишении статусов ветеранов войны и членов их семей.

Документ предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Речь идет об ответственности должностных лиц, которые принимают решения о предоставлении статуса:

лица с инвалидностью вследствие войны;

участника войны;

лица с особыми заслугами перед Родиной;

пострадавшего участника Революции достоинства;

члена семьи погибшего ветерана войны;

члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

Какие штрафы предлагают

Законопроектом предлагается дополнить КУоАП новой статьей 18858. Она предусматривает штрафы для должностных лиц в случае, если после проверки Минветеранов они не устранят выявленные нарушения при предоставлении соответствующих статусов.

За такие нарушения предлагается установить штраф в размере от 700 до 2700 необлагаемых минимумов доходов граждан — то есть от 11 900 грн до 45 900 грн. За повторное нарушение в течение года — от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов, или от 17 000 грн до 51 000 грн.

Отдельно предусмотрена ответственность за препятствование проверкам, непредоставление информации или предоставление ложных данных. За это должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 700 до 800 необлагаемых минимумов — от 11 900 грн до 13 600 грн, а за повторное нарушение — от 900 до 1000 необлагаемых минимумов, то есть от 15 300 грн до 17 000 грн.

Минветеранов хотят предоставить исключительные контрольные полномочия

Законопроектом предлагается закрепить за Министерством по делам ветеранов функции единого органа контроля за соблюдением законодательства при предоставлении соответствующих статусов.

Минветеранов сможет проводить плановые и внеплановые проверки органов, которые принимают такие решения, а также составлять протоколы об административных правонарушениях.

Кроме того, документ предусматривает, что порядок предоставления, отказа в предоставлении и лишения статусов будет определять Кабинет Министров Украины. Соответствующие изменения предлагают внести в профильный закон о статусе ветеранов войны.

В пояснительной записке указано, что законопроект также должен унифицировать процедуры предоставления статусов и минимизировать коррупционные риски. Авторы документа подчеркивают, что из-за отсутствия детализированного процессуального механизма местные органы по вопросам ветеранской политики нередко по-разному трактуют нормы закона, что приводит к неправомерному предоставлению статусов.

В Минветеранов заявили о более чем 1000 случаях неправомерного предоставления статусов

Во время выборочных проверок в 2025 году было выявлено более 1000 фактов неправомерного предоставления статусов, в частности лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших защитников.

В Минветеранов подчеркивают, что неправомерное предоставление статуса создает значительную нагрузку на государственный бюджет. По данным авторов законопроекта, объем льгот и выплат на одного человека в 2026 году может составлять от 120 тысяч гривен до 15,06 млн грн в зависимости от вида помощи.

Правительство также заявляет, что документ должен:

унифицировать процедуры предоставления статусов;

минимизировать коррупционные риски;

устранить возможность разного трактования норм на местах;

обеспечить целевое использование бюджетных средств.

Кроме того, в законопроекте указано, что реализация его положений не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета, а функции контроля будут возлагаться на действующие подразделения Минветеранов без создания новых структур.

Когда закон может вступить в силу

Согласно проекту, закон вступит в силу через шесть месяцев после опубликования, однако изменения в КУоАП относительно штрафов начнут действовать с 1 января 2028 года.

Кабинет Министров также должен в течение шести месяцев после вступления закона в силу привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новыми нормами и обеспечить обновление подзаконных актов министерств и центральных органов исполнительной власти.

