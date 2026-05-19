Нотариусы не могут принимать е-карту плательщика налогов из Дії, несмотря на её внедрение: цифровая процедура до сих пор не урегулирована

Несмотря на цифровизацию госуслуг, использование е-карты плательщика налогов при нотариальных действиях до сих пор вызывает вопросы из-за несогласованности законодательства.

Несмотря на активное продвижение цифровых документов через приложение Дія, на практике граждане продолжают сталкиваться с ситуациями, когда нотариусы отказываются принимать электронную карту плательщика налогов без бумажного документа. Причина заключается прежде всего в коллизии между цифровыми сервисами и действующим нормативным регулированием в сфере нотариата.

Ситуация стала особенно заметной после масштабной цифровизации государственных услуг и популяризации электронных документов. Министерство цифровой трансформации неоднократно заявляло о юридическом равенстве цифровых и бумажных документов, однако в сфере нотариата этот тезис оказался значительно сложнее в практическом применении.

Именно нотариальные действия остаются одной из наиболее формализованных сфер права, где любая ошибка в идентификации личности или налоговых данных может повлечь недействительность сделки или дисциплинарную ответственность нотариуса.

Что говорит законодательство

В Украине регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов регулируется Налоговым кодексом Украины, а также рядом подзаконных нормативных актов Министерства финансов и Министерства юстиции.

При совершении нотариальных действий нотариус обязан установить личность участника сделки и проверить его налоговые данные. Такие требования предусмотрены Законом Украины «О нотариате», Порядком совершения нотариальных действий нотариусами Украины и правилами ведения государственных реестров.

Основная проблема заключается в том, что е-карта плательщика налогов в «Дії» фактически является цифровым отображением данных из государственных реестров, однако отдельные нормативные акты до сих пор прямо оперируют категориями «карточка», «справка» или «копия документа», которые были привязаны именно к бумажному носителю.

Почему цифрового документа оказалось недостаточно

Формально Закон Украины «Об электронных доверительных услугах» и Закон «Об электронных документах и электронном документообороте» допускают использование электронных документов.

Однако такая возможность связывается с наличием технической возможности проверки данных. Пункт 70.9 статьи 70 Налогового кодекса Украины предусматривает, что лицо может предъявить копию документа, подтверждающего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов, в том числе в электронном виде, при условии наличия у получателя технической возможности проверить соответствие таких данных.

В то же время Постановление Кабинета Министров Украины от 18 августа 2021 года № 911 «Об утверждении Порядка формирования и проверки е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу, их электронных копий» создало механизм использования цифровых документов в Дії, однако отдельной процедуры проверки е-карты РНОКПП для нотариальных действий законодательство прямо не содержит.

Более того, пункт 8 главы 7 раздела І Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины предусматривает, что в подтверждение РНОКПП нотариусу подается соответствующая карточка, справка, выписка или паспорт, копия которых прилагается к экземпляру сделки, остающемуся в делах нотариуса. В то же время е-карта плательщика налогов в этом перечне прямо не упоминается.

Почему нотариусы не хотят рисковать

Ситуация дополнительно осложняется тем, что нотариус несет персональную ответственность за законность совершенного действия.

Согласно статье 49 Закона Украины «О нотариате», нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия в случае несоответствия документов требованиям законодательства. Из-за этого нотариальное сообщество традиционно придерживается максимально формального подхода к идентификации личности и подтверждению ее налогового статуса.

В результате нотариус оказывается между двумя нормативными подходами. С одной стороны, государство декларирует юридическое равенство цифровых и бумажных документов. С другой — специальное нотариальное регулирование продолжает работать по логике бумажного документооборота и формального приобщения копий документов к нотариальному делу.

Именно поэтому многие нотариусы в настоящее время, вероятно, занимают осторожную позицию и продолжают требовать бумажный аналог документа, поскольку любая ошибка в процедуре идентификации личности может стать основанием для обжалования нотариального действия или дисциплинарной ответственности.

Что говорит Верховный Суд

Практика Верховного Суда свидетельствует, что в формализованных процедурах ключевое значение имеет соблюдение специального цифрового порядка.

Показательно, что Верховный Суд в постановлении от 10 января 2025 года по делу № 753/16269/23 уже признал надлежащей электронную доверенность, сформированную через систему «Электронный суд», даже без нотариального удостоверения. Суд подчеркнул, что процессуальное законодательство прямо предусматривает механизм электронного представительства и существование «электронной доверенности». В то же время в сфере нотариата аналогичная детализированная процедура для е-карты плательщика налогов фактически отсутствует, что и создает практическую проблему для нотариусов.

Стоит рассмотреть также постановление ВС от 16 октября 2025 года по делу № 600/1029/25-а, где суд подчеркнул, что электронные доверенности в подсистеме «Электронный суд» формируются автоматически и должны оцениваться с учетом особенностей цифровой процедуры, предусмотренной законом.

В постановлении Верховного Суда от 18 февраля 2025 года по делу № 520/671/23 суд поддержал временную блокировку доступа частного нотариуса к государственному реестру из-за ненадлежащей проверки судебного решения в электронной форме. Верховный Суд подчеркнул, что в формализованных процедурах недостаточно лишь наличия документа в электронной системе — необходимо также соблюдать установленный порядок его проверки.

В чем главная проблема

Фактически возникла коллизия между общей политикой цифровизации и специальным нотариальным регулированием. Несмотря на то, что государство признает цифровые документы и приравнивает их к бумажным, Порядок совершения нотариальных действий до сих пор ориентирован на бумажную модель документооборота.

Для Минцифры е-карта плательщика налогов является полноценным цифровым документом, однако для нотариуса ключевое значение имеет не только наличие информации, но и соблюдение процедуры ее проверки и приобщения к нотариальному делу.

Решение проблемы требует внесения изменений в законодательство о нотариате и электронной идентификации, в частности четкого урегулирования порядка использования и проверки е-карты РНОКПП при совершении нотариальных действий.

Пока такая процедура прямо не предусмотрена законодательством, нотариусы продолжат требовать бумажный аналог документа с учетом рисков обжалования нотариального действия и собственной профессиональной ответственности.

