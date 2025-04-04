Государственный регистратор не может ограничиться лишь проверкой наличия предоставленного судебного решения в Реестре в электронной форме – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что государственный регистратор обязан также установить соответствие судебного решения по документарной форме и по реквизитам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд высказался относительно обязанностей государственного регистратора при проверке судебного решения для совершения регистрационных действий.

Так, в случае совершения регистрационных действий на основании предоставленного заявителем судебного решения государственный регистратор использует сведения Единого государственного реестра судебных решений, с помощью которого устанавливает три обязательных факта:

наличие такого решения в реестре в электронной форме; соответствие решения в электронной форме по документарной информации; соответствие решения в электронной форме по реквизитам.

Таким образом, государственный регистратор не может ограничиться только проверкой наличия предоставленного судебного решения в Едином государственном реестре судебных решений в электронной форме, а обязан также установить его соответствие по документарной форме и по реквизитам.

На это указал Кассационный административный суд Верховного Суда в постановлении от 18 февраля 2025 года по делу № 520/671/23 по иску лица к Министерству юстиции, третье лицо – ГП «Национальные информационные системы», о признании противоправным и отмене приказа, которым ей временно заблокирован доступ к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество.

Обстоятельства дела

По результатам проверки истицы (частного нотариуса), проведенной Минюстом, выявлены расхождения между документарной формой судебного решения по делу (на основании которого истица зарегистрировала право собственности на квартиру), поданного для регистрации, и его электронной версией в Едином государственном реестре судебных решений (ЕГРСР).

Ответчик пришел к выводу, что при проведении регистрационных действий частным нотариусом были нарушены требования законодательства в сфере государственной регистрации прав, и временно заблокировал истице доступ к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество.

Истица утверждала, что на момент проведения государственной регистрации отсутствовала возможность получить полный текст судебного решения непосредственно в ЕГРСР, такая возможность появилась позже, а потому ее действия были законными и правомерными.

Решением окружного административного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного административного суда, иск был удовлетворен.

Суды предыдущих инстанций исходили из того, что истицей была проведена проверка решения по делу с помощью официального веб-портала судебной власти Украины на его наличие в ЕГРСР. Факт приобретения права собственности установлен согласно резолютивной части судебного решения. Содержание и реквизиты поданного судебного решения соответствовали общему содержанию и реквизитам решения в электронной форме. Кроме того, у истицы как у государственного регистратора была обязанность проверить лишь наличие в ЕГРСР предоставленного судебного решения в электронной форме.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций и принял новое решение об отказе в удовлетворении иска.

Так, на основании анализа пункта 2 раздела II Заключительных и переходных положений Закона № 1666-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защиты прав собственности» Верховный Суд указал, что в случае совершения регистрационных действий на основании предоставленного заявителем судебного решения государственный регистратор использует сведения ЕГРСР, с помощью которых устанавливает три обязательных факта: наличие такого решения в реестре в электронной форме; соответствие решения в электронной форме по документарной информации; соответствие решения в электронной форме по реквизитам.

Таким образом, государственный регистратор не может ограничиться только проверкой наличия предоставленного судебного решения в ЕГРСР в электронной форме, а обязан также установить его соответствие по документарной форме и по реквизитам.

Установление только наличия в ЕГРСР судебного решения, на основании которого проводится регистрационное действие, и соответствие его по реквизитам не может считаться надлежащим выполнением государственным регистратором требований указанной выше нормы Закона.

Для обеспечения надлежащего исполнения обязанностей по государственной регистрации истица была обязана в соответствии с требованиями пункта 2 раздела II Заключительных и переходных положений Закона № 1666-VIII истребовать от соответствующего суда копию решения, на основании которого необходимо провести регистрационное действие. Иной подход не обеспечит возможность гарантирования государством в соответствии со статьей 3 Закона № 1952-IV «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» объективности, достоверности и полноты сведений о зарегистрированных правах и будет создавать благоприятные условия для злоупотреблений в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество.

Таким образом, ответчик обоснованно пришел к выводу, что поданные истице для государственной регистрации документы не позволяли установить приобретение физическим лицом права собственности на квартиру, нарушение истицей при совершении регистрационных действий требований законодательства в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, и принял решение о временном блокировании истице доступа к Государственному реестру прав.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.