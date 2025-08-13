Практика судов
  1. В Украине

В Кировоградской области группировка чиновников завладела землей на 4 млн грн

09:42, 13 августа 2025
Чиновникам грозит до 12 лет лишения свободы.
В Кировоградской области группировка чиновников завладела землей на 4 млн грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кировоградской области полицейские разоблачили трех должностных лиц Госгеокадастра и ЦНАПа, которые завладели землей на 4 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители установили, что фигуранты внесли ряд изменений в государственный кадастровый реестр, зарегистрировав право собственности на земельные участки за физическими лицами на основании несуществующих государственных актов на землю.

Соответствующие действия чиновников привели к выбытию из коммунальной собственности земельных участков общей площадью более 21 гектара. Стоимость указанных участков оценивается более чем в 4 миллиона гривен.

Полицейские провели обыски по месту жительства и работы фигурантов и изъяли компьютерную технику и документацию. Проведенные компьютерно-технические и почерковедческие экспертизы изъятых вещей подтвердили факт противоправной деятельности.

Госрегистратору и начальнику отдела управления предоставления админуслуг ГУ Госгеокадастра, а также руководительнице одного из ЦНАПов сообщено о подозрениях. Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время двум подозреваемым избраны меры пресечения в виде залога.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция земля

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроекты, касающиеся международных договоров, не будут отзываться автоматически после отставки Кабмина или прекращения полномочий Президента — Александр Мережко внес законопроект

Рассмотренные в профильном парламентском комитете законопроекты о международных договорах предлагается не признавать отозванными вследствие прекращения полномочий Президента или Кабмина — глава комитета Александр Мережко зарегистрировал законопроект.

«Отечественный ОПК — Great Again» — Минобороны будет вести перечень предприятий Defence City, которые получат 10-летние налоговые и другие льготы

Даниил Гетманцев сообщил, что его комитет рекомендовал принять законы о 10-летних налоговых льготах для предприятий группы Defence City, перечень которых определит Минобороны.

Штрафы для участников судебных процессов будут рассчитываться в штрафных ставках, а не в прожиточных минимумах — комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет рекомендовал ввести в ГПК, ХПК и КАСУ штрафные ставки — в процессуальных кодексах отменят привязку к прожиточному минимуму.

Президент Зеленский поручил правительству проработать возможность повторной вступительной кампании в вузы зимой

«Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось поступить», — отметил Президент.

Владимир Зеленский поручил правительству снять ограничения на выезд для мужчин до 22 лет

Президент поручил Кабмину проработать разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду