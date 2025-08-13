В Кировоградской области группировка чиновников завладела землей на 4 млн грн

Чиновникам грозит до 12 лет лишения свободы.

В Кировоградской области полицейские разоблачили трех должностных лиц Госгеокадастра и ЦНАПа, которые завладели землей на 4 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители установили, что фигуранты внесли ряд изменений в государственный кадастровый реестр, зарегистрировав право собственности на земельные участки за физическими лицами на основании несуществующих государственных актов на землю.

Соответствующие действия чиновников привели к выбытию из коммунальной собственности земельных участков общей площадью более 21 гектара. Стоимость указанных участков оценивается более чем в 4 миллиона гривен.

Полицейские провели обыски по месту жительства и работы фигурантов и изъяли компьютерную технику и документацию. Проведенные компьютерно-технические и почерковедческие экспертизы изъятых вещей подтвердили факт противоправной деятельности.

Госрегистратору и начальнику отдела управления предоставления админуслуг ГУ Госгеокадастра, а также руководительнице одного из ЦНАПов сообщено о подозрениях. Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время двум подозреваемым избраны меры пресечения в виде залога.

