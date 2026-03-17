  1. В Украине

Минобороны создает «армию нового поколения на базе искусственного интеллекта»

11:21, 17 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Михаил Федоров сообщил о создании системы центров, которые будут ускорять внедрение инноваций и решений на базе искусственного интеллекта в войсках для обеспечения преимущества на поле боя.
Минобороны создает «армию нового поколения на базе искусственного интеллекта»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины запускает систему центров компетенций в области военных технологий, которые сосредоточатся на ключевых направлениях современной войны. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Чтобы быть быстрее врага на поле боя, мы создаем систему центров компетенций военных технологий при Министерстве обороны. В ближайшее время по каждому ключевому направлению современной войны появится отдельный центр: дроны, Middle Strike, Deep Strike, артиллерия и другие», — заявил Федоров.

Министр отметил, что первым таким центром станет Defense AI Center «A1», который реализуется при поддержке правительства Великобритании. Центр будет иметь следующие основные задачи:

  • анализ боевых данных;
  • прогнозирование действий врага;
  • развитие автономных систем;
  • создание новых инструментов управления.

Центры будут постоянно анализировать поле боя и технологии, определять следующие шаги развития и ускорять внедрение инноваций в войска. AI-решения будут интегрироваться во все домены современной войны — от разведки до управления боевыми операциями.

«ИИ-решения станут частью всех сфер современной войны — от разведки до управления. Наша задача — создать самую эффективную оборонную систему в Европе. Это армия нового поколения, основанная на ИИ, которая опирается на скорость инноваций, автономные системы и сетевое превосходство», — подчеркнул Михаил Федоров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

армия Минобороны Михаил Федоров

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]