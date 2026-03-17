Минобороны создает «армию нового поколения на базе искусственного интеллекта»

Михаил Федоров сообщил о создании системы центров, которые будут ускорять внедрение инноваций и решений на базе искусственного интеллекта в войсках для обеспечения преимущества на поле боя.

Министерство обороны Украины запускает систему центров компетенций в области военных технологий, которые сосредоточатся на ключевых направлениях современной войны. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

«Чтобы быть быстрее врага на поле боя, мы создаем систему центров компетенций военных технологий при Министерстве обороны. В ближайшее время по каждому ключевому направлению современной войны появится отдельный центр: дроны, Middle Strike, Deep Strike, артиллерия и другие», — заявил Федоров.

Министр отметил, что первым таким центром станет Defense AI Center «A1», который реализуется при поддержке правительства Великобритании. Центр будет иметь следующие основные задачи:

анализ боевых данных;

прогнозирование действий врага;

развитие автономных систем;

создание новых инструментов управления.

Центры будут постоянно анализировать поле боя и технологии, определять следующие шаги развития и ускорять внедрение инноваций в войска. AI-решения будут интегрироваться во все домены современной войны — от разведки до управления боевыми операциями.

«ИИ-решения станут частью всех сфер современной войны — от разведки до управления. Наша задача — создать самую эффективную оборонную систему в Европе. Это армия нового поколения, основанная на ИИ, которая опирается на скорость инноваций, автономные системы и сетевое превосходство», — подчеркнул Михаил Федоров.

