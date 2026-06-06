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До 16 тысяч гривен в месяц: когда помощь «єЯсла» назначают сразу на двоих детей

07:54, 6 июня 2026
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Вышли на работу после декрета — на какие выплаты могут рассчитывать родители двух малышей
До 16 тысяч гривен в месяц: когда помощь «єЯсла» назначают сразу на двоих детей
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Родители, которые возвращаются к работе после рождения детей, нередко интересуются, могут ли они рассчитывать на государственную поддержку сразу на нескольких детей. Если в семье двое малышей в возрасте от одного до трех лет, а мама или другой ухаживающий за ребенком человек выходит на полный рабочий день, программа «єЯсла» предусматривает возможность получения выплат на каждого ребенка отдельно.

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Размер такой помощи в 2026 году составляет 8 тысяч гривен в месяц на одного ребенка.

Согласно данным Пенсионного фонда, помощь по уходу за ребенком «єЯсла» предоставляется, в частности, матери, которая фактически осуществляла уход за ребенком и приступила к работе в режиме полного рабочего времени.

Помощь назначается с месяца, следующего за месяцем достижения ребенком одного года, и выплачивается по месяц достижения им трехлетнего возраста включительно.

Так, в случае, когда одному ребенку исполнился один год, а второму — два с половиной года, оба ребенка относятся к возрастной категории от одного до трех лет. Поэтому помощь «єЯсла» может быть назначена на каждого из них.

В 2026 году размер выплаты составляет 8 000 гривен ежемесячно на одного ребенка. Соответственно, при наличии права на помощь семья может получать по 8 тысяч гривен на каждого ребенка до достижения им трехлетнего возраста.

Таким образом, после подачи заявления помощь «єЯсла» может быть назначена одновременно на двух детей: на младшего — до достижения трех лет, а на старшего — до месяца, в котором ему исполнится три года.

Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 года № 1751 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 31 декабря 2025 года № 1805) с учетом изменений, внесенных постановлениями Кабинета Министров Украины от 5 февраля 2026 года № 169 и от 15 мая 2026 года № 617.

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дети Пенсионный фонд ПФУ денежная помощь

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