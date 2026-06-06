Не только сейф: украинцы могут передать важные документы нотариусу на хранение
Граждане и юридические лица могут передать важные документы нотариусу на хранение, чтобы обеспечить их сохранность, конфиденциальность и защиту от утраты или повреждения.
Такая возможность предусмотрена Законом Украины «О нотариате» и Порядком совершения нотариальных действий нотариусами Украины. В соответствии с законодательством нотариус имеет право принимать документы на хранение по заявлению заинтересованного лица.
Кто может передать документы нотариусу на хранение
Передать документы на хранение может как физическое, так и юридическое лицо. Такая услуга может быть актуальной в случаях, когда необходимо гарантировать безопасное хранение важных документов и обезопасить их от утраты или повреждения.
Как передать документы нотариусу
Для передачи документов на хранение необходимо обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. Обычно документы принимаются по описи.
В то же время по просьбе заявителя нотариус может принять документы без описи, если они надлежащим образом упакованы в присутствии нотариуса.
Какое подтверждение выдает нотариус
После принятия документов нотариус выдает свидетельство о принятии документов на хранение. Этот документ подтверждает факт передачи документов и в дальнейшем необходим для их получения.
Как хранятся документы у нотариуса
Во время хранения документы помещаются в специальный опечатанный пакет и хранятся в надежном сейфе, что обеспечивает их сохранность и исключает доступ посторонних лиц.
Кто может получить документы с хранения
Возврат документов осуществляется:
- лицу, которое передало их на хранение;
- уполномоченному представителю;
- на основании решения суда.
Какие документы необходимы для возврата документов
Для получения документов необходимо предъявить свидетельство о принятии документов на хранение и экземпляр описи, если она составлялась при передаче документов.
Таким образом, нотариальное хранение документов является одним из механизмов защиты важных бумаг, который позволяет обеспечить их безопасное хранение и возврат в установленном законодательством порядке.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.