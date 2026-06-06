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Не только сейф: украинцы могут передать важные документы нотариусу на хранение

07:36, 6 июня 2026
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Документы на хранение могут передать физические и юридические лица — для этого достаточно подать заявление нотариусу.
Не только сейф: украинцы могут передать важные документы нотариусу на хранение
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Граждане и юридические лица могут передать важные документы нотариусу на хранение, чтобы обеспечить их сохранность, конфиденциальность и защиту от утраты или повреждения.

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Такая возможность предусмотрена Законом Украины «О нотариате» и Порядком совершения нотариальных действий нотариусами Украины. В соответствии с законодательством нотариус имеет право принимать документы на хранение по заявлению заинтересованного лица.

Кто может передать документы нотариусу на хранение

Передать документы на хранение может как физическое, так и юридическое лицо. Такая услуга может быть актуальной в случаях, когда необходимо гарантировать безопасное хранение важных документов и обезопасить их от утраты или повреждения.

Как передать документы нотариусу

Для передачи документов на хранение необходимо обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. Обычно документы принимаются по описи.

В то же время по просьбе заявителя нотариус может принять документы без описи, если они надлежащим образом упакованы в присутствии нотариуса.

Какое подтверждение выдает нотариус

После принятия документов нотариус выдает свидетельство о принятии документов на хранение. Этот документ подтверждает факт передачи документов и в дальнейшем необходим для их получения.

Как хранятся документы у нотариуса

Во время хранения документы помещаются в специальный опечатанный пакет и хранятся в надежном сейфе, что обеспечивает их сохранность и исключает доступ посторонних лиц.

Кто может получить документы с хранения

Возврат документов осуществляется:

  • лицу, которое передало их на хранение;
  • уполномоченному представителю;
  • на основании решения суда.

Какие документы необходимы для возврата документов

Для получения документов необходимо предъявить свидетельство о принятии документов на хранение и экземпляр описи, если она составлялась при передаче документов.

Таким образом, нотариальное хранение документов является одним из механизмов защиты важных бумаг, который позволяет обеспечить их безопасное хранение и возврат в установленном законодательством порядке.

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