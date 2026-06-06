Пропустили НМТ из-за обстрела или ухудшения самочувствия: как не потерять шанс на поступление

Поступающие, которые пропустили тестирование по независящим от них обстоятельствам, могут сдать НМТ в другую дату.

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Массированные российские атаки, ночные воздушные тревоги, отсутствие сна и сильное эмоциональное напряжение все чаще влияют на подготовку поступающих к национальному мультипредметному тесту. В связи с этим многие абитуриенты и их родители спрашивают, можно ли пройти НМТ в другой день, если из-за последствий обстрелов или ухудшения самочувствия не удалось сдать тестирование в основную дату. В Комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций напомнили: для таких случаев предусмотрен механизм участия в дополнительной сессии.

Эта процедура остается неизменной уже четыре года подряд — с начала полномасштабного вторжения, когда вместо внешнего независимого оценивания для поступающих ввели национальный мультипредметный тест.

Если из-за последствий ночного обстрела участник не смог начать тестирование, завершить его или вообще не явился в экзаменационный центр из-за ухудшения физического или психоэмоционального состояния, он имеет право сдать НМТ во время дополнительной сессии.

Дополнительная сессия НМТ: в каких случаях можно воспользоваться

Предусмотрены два основных сценария.

Первый — когда поступающий прибыл в экзаменационный центр, но из-за состояния здоровья или психологического состояния не может продолжать или завершить тестирование. В таком случае необходимо сразу сообщить об этом работникам центра и подать заявление на участие в дополнительной сессии.

Специалисты подчеркивают: если просто покинуть пункт тестирования без объяснений или не сообщить о причинах невозможности продолжать экзамен, это может создать трудности с дальнейшим допуском к сдаче НМТ.

Что делать, если не пришли на НМТ из-за обстрела или плохого самочувствия

Второй вариант касается ситуаций, когда после ночного обстрела поступающий осознает, что физически или психологически не готов сдавать тест, поэтому не приходит на него.

В таком случае также можно подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования для участия в дополнительной сессии.

Вместе с тем важно не пропустить установленный срок обращения.

Сколько времени есть на подачу заявления для дополнительной сессии НМТ

Заявление необходимо подать в течение трех дней, включая день проведения тестирования.

Организаторы обращают внимание, что многие поступающие ошибочно считают, будто отсчет начинается со следующего дня после экзамена. На самом деле день проведения НМТ уже входит в этот трехдневный срок.

Можно ли пересдать НМТ для улучшения результата

Дополнительная сессия не является пересдачей и не предоставляет возможности улучшить уже полученный результат.

Такой механизм предназначен исключительно для тех участников, которые по независящим от них обстоятельствам не смогли пройти тестирование во время основной сессии.

Представители образовательной сферы подчеркивают, что во время проведения НМТ приоритетом остаются безопасность и психологическое состояние каждого участника. Поступающих призывают ответственно относиться к собственному здоровью и помнить, что ни один тест не определяет ценность человека, хотя и может стать важным шагом на пути к будущей профессии и образованию.

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