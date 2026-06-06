Пропустили НМТ через обстріл або погіршення самопочуття: як не втратити шанс на вступ

Вступники, які пропустили тестування через незалежні від них обставини, можуть скласти НМТ в іншу дату.

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Масовані російські атаки, нічні повітряні тривоги, відсутність сну та сильне емоційне напруження дедалі частіше впливають на підготовку вступників до національного мультипредметного тесту. У зв’язку з цим багато абітурієнтів та їхніх батьків запитують, чи можна пройти НМТ в інший день, якщо через наслідки обстрілів або погіршення самопочуття скласти тестування в основну дату не вдалося. У Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій нагадали: для таких випадків передбачено механізм участі в додатковій сесії.

Ця процедура залишається незмінною вже чотири роки поспіль — від початку повномасштабного вторгнення, коли замість зовнішнього незалежного оцінювання для вступників запровадили національний мультипредметний тест.

Якщо через наслідки нічного обстрілу учасник не зміг розпочати тестування, завершити його або взагалі не з’явився до екзаменаційного центру через погіршення фізичного чи психоемоційного стану, він має право скласти НМТ під час додаткової сесії.

Додаткова сесія НМТ: у яких випадках можна скористатися

Передбачено два основні сценарії.

Перший — коли вступник прибув до екзаменаційного центру, але через стан здоров’я чи психологічний стан не може продовжувати або завершити тестування. У такому разі необхідно одразу повідомити про це працівників центру та подати заяву на участь у додатковій сесії.

Фахівці наголошують: якщо просто залишити пункт тестування без пояснень або не повідомити про причини неможливості продовжувати іспит, це може створити труднощі з подальшим допуском до складання НМТ.

Що робити, якщо не прийшли на НМТ через обстріл або погане самопочуття

Другий варіант стосується ситуацій, коли після нічного обстрілу вступник усвідомлює, що фізично чи психологічно не готовий складати тест, тому не приходить на нього.

У такому випадку також можна подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти для участі в додатковій сесії.

Водночас важливо не пропустити встановлений термін звернення.

Скільки часу є на подання заяви для додаткової сесії НМТ

Заяву необхідно подати протягом трьох днів, включно з днем проведення тестування.

Організатори звертають увагу, що багато вступників помилково вважають, ніби відлік починається з наступного дня після іспиту. Насправді день проведення НМТ вже входить до цього триденного строку.

Чи можна перескласти НМТ для покращення результату

Додаткова сесія не є перездачею і не надає можливості покращити вже отриманий результат.

Такий механізм призначений виключно для тих учасників, які через незалежні від них обставини не змогли пройти тестування під час основної сесії.

Освітяни наголошують, що під час проведення НМТ пріоритетом залишаються безпека та психологічний стан кожного учасника. Вступників закликають відповідально ставитися до власного здоров’я та пам’ятати, що жоден тест не визначає цінність людини, хоча й може стати важливим кроком на шляху до майбутньої професії та освіти.

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