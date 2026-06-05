ВККС оголосила чергові результати конкурсу до Київського апеляційного суду: кого відсіяли

У конкурсі на 45 вакантних посад суддів Київського апеляційного суду Комісія продовжує визначати результати оцінювання кандидатів.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів у Київському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Яковлева Вікторія Сергіївна - відкладено розгляд питання;

Коляденко Поліна Леонідівна - 418,64 бала (не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Соловйов Віктор Вікторович - оголошено перерву;

Чальцева Тетяна Володимирівна - відкладено розгляд питання.

Відомо, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 52 кандидатами до Київського апеляційного суду: 23 кандидати підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 18 кандидатів – не підтвердили, з 11 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати.

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