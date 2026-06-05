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ВККС объявила очередные результаты конкурса в Киевский апелляционный суд: кого отсеяли

18:08, 5 июня 2026
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В конкурсе на 45 вакантных должностей судей Киевского апелляционного суда Комиссия продолжает определять результаты оценивания кандидатов.
ВККС объявила очередные результаты конкурса в Киевский апелляционный суд: кого отсеяли
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Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии провела собеседования и определила результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Киевском апелляционном суде.

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По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Яковлева Виктория Сергеевна — отложено рассмотрение вопроса;

Коляденко Полина Леонидовна — 418,64 балла (не подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Соловьев Виктор Викторович — объявлен перерыв;

Чальцева Татьяна Владимировна — отложено рассмотрение вопроса.

Известно, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 52 кандидатами в Киевский апелляционный суд: 23 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, 18 кандидатов — не подтвердили, с 11 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе. Прекратили участие в конкурсе 2 кандидата.

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