ВККС объявила очередные результаты конкурса в Киевский апелляционный суд: кого отсеяли

В конкурсе на 45 вакантных должностей судей Киевского апелляционного суда Комиссия продолжает определять результаты оценивания кандидатов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии провела собеседования и определила результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Киевском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Яковлева Виктория Сергеевна — отложено рассмотрение вопроса;

Коляденко Полина Леонидовна — 418,64 балла (не подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Соловьев Виктор Викторович — объявлен перерыв;

Чальцева Татьяна Владимировна — отложено рассмотрение вопроса.

Известно, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 52 кандидатами в Киевский апелляционный суд: 23 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, 18 кандидатов — не подтвердили, с 11 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе. Прекратили участие в конкурсе 2 кандидата.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.