Мужчина ранил сожительницу ножом из-за ревности, а затем женился на ней: суд назначил 5 лет лишения свободы

Поддержка потерпевшей обвиняемого и последующий брак между ними не стали основанием для изменения квалификации преступления по делу о домашнем насилии.

Иллюстративное фото

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Поддержка потерпевшей обвиняемого после домашнего насилия не всегда означает отсутствие его вины. Именно такую ситуацию рассмотрел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда по делу № 751/2051/24 от 28 мая 2026 года.

Практическая ценность данного постановления заключается в том, что Суд подробно объяснил, какие обстоятельства свидетельствуют о наличии умысла, и подчеркнул, что оценка формы вины не может зависеть исключительно от позиции потерпевшей, особенно когда речь идёт о насилии в семейных отношениях.

Обстоятельства дела

Суды установили, что 14 октября 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта со своей сожительницей, с которой проживал одной семьёй без регистрации брака, нанёс ей не менее восьми ударов кулаками по голове, туловищу и конечностям.

В результате избиения потерпевшая получила закрытую травму живота с травматическим двухмоментным разрывом селезёнки и внутрибрюшным кровотечением. Кроме того, обвиняемый нанёс ей удар ножом в левую часть грудной клетки, причинив колото-резаное ранение, осложнённое левосторонним гемопневмотораксом. Оба повреждения были признаны тяжкими телесными повреждениями, опасными для жизни в момент причинения.

Районный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 121 УК Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Черниговский апелляционный суд оставил приговор без изменений.

При обжаловании осуждённый, его защитник и сама потерпевшая утверждали, что ножевое ранение было причинено непреднамеренно, а потому действия следует квалифицировать по ст. 128 УК Украины как неосторожное причинение тяжких телесных повреждений.

Сторона защиты также отмечала, что после вынесения приговора судом первой инстанции, 19 июня 2024 года, осуждённый и потерпевшая зарегистрировали брак и имеют общую дочь. Потерпевшая поддержала доводы осуждённого и просила изменить правовую квалификацию его действий.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что разграничение составов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное причинение тяжких телесных повреждений), и преступления, предусмотренного ст. 128 УК Украины (неосторожное причинение тяжких телесных повреждений), осуществляется как по объективной, так и по субъективной стороне этих уголовных правонарушений.

Суд отметил, что при определении степени тяжести причинённых телесных повреждений по способу совершения деяния учитываются локализация, характер, механизм образования травм и повреждений, а содержание и характер интеллектуального и волевого критериев вины в указанных преступлениях с материальным составом обусловливаются осознанием лицом характера совершённого преступного деяния, предвидением его негативных последствий и отношением к этим последствиям.

Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (статья 121 УК Украины) с объективной стороны характеризуется противоправным посягательством на здоровье другого человека, вредными последствиями для здоровья потерпевшего в виде причинения телесных повреждений, а также установлением причинной связи между указанным деянием и последствиями.

С субъективной стороны преступление может быть совершено с прямым или косвенным умыслом (умышленная форма вины).

Суд подчеркнул, что составы преступлений, предусмотренных статьями 121 и 128 УК Украины, отличаются прежде всего субъективной стороной: умышленной либо неосторожной формой вины.

ВС отметил, что суд первой инстанции всесторонне проверил версию стороны защиты об отсутствии умысла и обоснованно признал её противоречащей установленным фактическим обстоятельствам.

Пересмотрев уголовное производство по апелляционным жалобам защитника и представителя потерпевшей, суд апелляционной инстанции согласился с таким выводом и указал, что эта версия не подтверждена доказательствами.

Суд также обратил внимание на результаты судебно-медицинских экспертиз, которые опровергли версию о случайном ранении, а также на показания свидетелей, предыдущие случаи домашнего насилия и поведение обвиняемого после происшествия.

ВС пришёл к выводу, что об умышленном характере действий свидетельствуют тяжёлые ранения жизненно важных органов, использование ножа и поведение осуждённого после нападения, который не спешил вызывать потерпевшей медицинскую помощь.

Отдельно Верховный Суд оценил позицию потерпевшей, которая поддержала версию осуждённого.

Суд отметил, что относительно позиции потерпевшей, поддержавшей версию осуждённого, суды правильно учли, что она оказалась в сложной жизненной ситуации вследствие регулярного физического и психологического насилия со стороны осуждённого.

ВС также привёл положения Стамбульской конвенции и отметил, что ответственность за правонарушения, установленные в соответствии с данной Конвенцией, наступает независимо от характера отношений между жертвой и правонарушителем.

Стороны должны обеспечивать, чтобы расследование или уголовное преследование правонарушений, установленных в соответствии с данной Конвенцией, не зависели полностью от сообщения или жалобы, поданной жертвой, и чтобы производство могло продолжаться даже в случае отзыва жертвой своего заявления или жалобы.

Что касается наказания, Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций и отметил, что с учётом данных о личности осуждённого, двух отягчающих и лишь одного смягчающего обстоятельства оснований для его исправления без реального отбывания наказания нет.

Таким образом, Верховный Суд оставил без изменений приговор местного суда и постановление апелляционного суда, которыми мужчина осуждён по ч. 1 ст. 121 УК Украины к пяти годам лишения свободы.

Данное постановление демонстрирует, что в делах о домашнем насилии суды оценивают прежде всего фактические обстоятельства события и доказательства, а не последующие отношения между сторонами.

Даже если потерпевшая поддерживает обвиняемого, просит смягчить его ответственность или продолжает с ним семейные отношения, это само по себе не означает, что преступление было менее тяжким или совершено по неосторожности. Решающее значение имеет то, что произошло во время самого события и что подтверждают собранные доказательства.

Дополнительно предлагаем ознакомиться с другой судебной позицией, в которой мужчина запер жену в квартире, чтобы она не развелась с ним, а Верховный Суд расценил это как пытки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.