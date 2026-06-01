Муж закрыл жену в квартире, чтобы она с ним не развелась: Верховный Суд расценил это как пытки

Незаконное лишение свободы, сопряжённое с причинением физических и нравственных страданий с целью принудить лицо действовать вопреки собственной воле, может образовывать состав пыток, а не только причинение телесных повреждений.

Граница между умышленным причинением телесных повреждений и пытками на практике не всегда очевидна. Особенно когда насилие используется не только для причинения боли, но и для психологического давления, запугивания или принуждения потерпевшего лица к определённому поведению. Именно поэтому для судов решающее значение приобретает установление не только характера причинённых повреждений, но и цели, с которой действовало лицо.

В постановлении по делу № 344/15512/21 от 20 мая 2026 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел вопрос разграничения пыток и причинения лёгких телесных повреждений, оценки доказательств по делам о незаконном лишении свободы и критериев доказывания вины вне разумного сомнения.

Обстоятельства дела

Суды установили, что обвиняемый прибыл в квартиру, где находилась его жена, которая ранее сообщила о намерении расторгнуть брак.

Находясь в квартире, мужчина закрыл входную дверь и заблокировал её мебелью, лишив потерпевшую возможности свободно покинуть помещение. В дальнейшем он продолжал удерживать её вопреки её воле и не позволял выйти из квартиры.

По материалам дела, обвиняемый, стремясь принудить жену не разводиться с ним и продолжать совместное проживание, достал ножи, наносил себе порезы, а также нанёс потерпевшей порезы и многочисленные удары по различным частям тела. Потерпевшая находилась под контролем обвиняемого примерно в течение двух часов.

В результате потерпевшая получила перелом носовой кости, резаные раны, многочисленные ссадины, синяки и другие телесные повреждения, что подтверждено медицинскими документами и заключением судебно-медицинской экспертизы.

Суд первой инстанции признал обвиняемого виновным, в частности, по ч. 2 ст. 146 и ч. 1 ст. 127 УК Украины. После нового апелляционного рассмотрения апелляционный суд оставил выводы о виновности по этим статьям без изменений и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы.

Защита в кассационной жалобе настаивала, что в действиях осуждённого отсутствует состав пыток и незаконного лишения свободы, а его действия следовало квалифицировать только как умышленное лёгкое телесное повреждение.

Позиция Верховного Суда

Суд отметил, что вне разумного сомнения должен быть доказан каждый из элементов, имеющих значение для правовой квалификации деяния: как те, которые образуют объективную сторону деяния, так и те, которые определяют его субъективную сторону.

С одной стороны, стандарт доказывания вне разумного сомнения предполагает, что сомнение не должно быть сугубо умозрительным, а должно основываться на определённых установленных судом обстоятельствах либо недоказанности важных для дела обстоятельств, что даёт основания предполагать такое развитие событий, которое противоречит версии обвинения и которое невозможно опровергнуть представленными сторонами доказательствами.

С другой стороны, для соблюдения стандарта доказывания вне разумного сомнения недостаточно, чтобы версия обвинения была лишь более вероятной, чем версия защиты. Законодатель требует, чтобы любое обоснованное сомнение в той версии события, которую представило обвинение, было опровергнуто фактами, установленными на основании допустимых доказательств, и чтобы единственной версией, которой разумный и беспристрастный человек может объяснить всю совокупность фактов, установленных в суде, была та версия событий, которая даёт основания для признания лица виновным по предъявленному обвинению.

Суд пришёл к выводу, что в данном уголовном производстве указанный стандарт был соблюдён, а выводы судов основывались на совокупности показаний потерпевших, свидетелей, медицинских документов, заключения эксперта и результатов осмотра места происшествия.

Относительно квалификации действий осуждённого Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда, в том что обвиняемый закрыл и заблокировал дверь квартиры, чем сделал невозможным её открытие как изнутри, так и снаружи, в течение длительного времени, находясь в указанной квартире вместе с потерпевшей, наносил ей многочисленные удары руками по различным частям тела и порезы ножом (чем причинил физические страдания) с целью принудить потерпевшую не разводиться с ним и продолжать совместное проживание.

То есть обвиняемый подвергал потерпевшую в течение длительного промежутка времени именно пыткам с целью достижения желаемого для себя результата путём нанесения в течение длительного промежутка времени систематических и многочисленных телесных повреждений, которые вызывали сильную боль, унижение, что в совокупности причинило сильную физическую боль и нравственные страдания.

ВС согласился с тем, что насильственные действия заключались в причинении психических и физических страданий, ожидании потерпевшей смерти в течение двух часов, лишении свободы и причинении боли.

Отдельно Верховный Суд высказался относительно доводов защиты о недопустимости протокола осмотра места происшествия и указал, что уголовный процессуальный закон не устанавливает конкретного места, где должны осматриваться изъятые вещи и документы уполномоченными лицами, поэтому такие обстоятельства не имеют никакого значения для правомерного получения результатов осмотра указанных предметов.

Суд также подчеркнул, что ошибочное указание названия следственного действия не влечёт недопустимости полученных данных по результатам его проведения, поскольку следователем фактически был проведён осмотр, полностью соответствующий положениям ст. 237 УПК Украины.

Руководствуясь вышеизложенным, Верховный Суд оставил без изменений приговор апелляционного суда и отказал в удовлетворении кассационной жалобы защиты.

Итак, Суд подтвердил, что удержание супруги против её воли, причинение ей физических и психических страданий, а также применение насилия с целью не допустить расторжения брака образуют составы пытки и незаконного лишения свободы. Кроме того, Верховный Суд напомнил о стандарте доказывания вины вне разумных сомнений и отметил, что формальные ошибки в названии следственного действия сами по себе не делают доказательство недопустимым.

