6880 судей в 2026 году: ВСП определил количество судей в местных и апелляционных судах

09:51, 1 июня 2026
Согласно нормативам кадрового обеспечения, общая потребность в судьях местных и апелляционных судов составляет 11 539 должностей.
Высший совет правосудия определил количество должностей судей в местных и апелляционных судах на 2026 год, учтя консультативное заключение Государственной судебной администрации Украины.

Решение было принято в соответствии с Законом «О Высшем совете правосудия» и с учетом обращений Высшей квалификационной комиссии судей Украины относительно обеспечения проведения конкурсов на занятие вакантных должностей судей.

Как отмечается, ГСА предложила поэтапное внедрение нормативного количества судей в 2026–2028 годах, исходя из нагрузки на суды, фактической укомплектованности, отборов/конкурсов ВККСУ и имеющихся бюджетных возможностей государства в условиях военного положения.

Согласно нормативам кадрового обеспечения, общая потребность в судьях местных и апелляционных судов составляет 11 539 должностей. Вместе с тем из-за ограниченных бюджетных ресурсов предусмотрено постепенное приближение к этому показателю.

На 2026 год определено 6 880 судейских должностей, в частности:

  • в местных общих судах — 4386;
  • в местных хозяйственных судах — 629;
  • в местных окружных административных судах — 720;
  • в апелляционных судах по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях — 777;
  • в апелляционных административных судах — 204;
  • в апелляционных хозяйственных судах — 164.

В ВСП подчеркнули, что поэтапное внедрение нормативного количества судей обеспечит баланс между потребностями судебной системы в кадровом обеспечении, необходимостью гарантирования доступа к правосудию и финансовыми возможностями государства.

Также согласован подход ГСА относительно постепенного внедрения нормативов кадрового обеспечения и для работников аппаратов судов, что должно способствовать сохранению институциональной способности судебной системы и кадрового потенциала аппаратов судов.

