6880 судей в 2026 году: ВСП определил количество судей в местных и апелляционных судах
Высший совет правосудия определил количество должностей судей в местных и апелляционных судах на 2026 год, учтя консультативное заключение Государственной судебной администрации Украины.
Решение было принято в соответствии с Законом «О Высшем совете правосудия» и с учетом обращений Высшей квалификационной комиссии судей Украины относительно обеспечения проведения конкурсов на занятие вакантных должностей судей.
Как отмечается, ГСА предложила поэтапное внедрение нормативного количества судей в 2026–2028 годах, исходя из нагрузки на суды, фактической укомплектованности, отборов/конкурсов ВККСУ и имеющихся бюджетных возможностей государства в условиях военного положения.
Согласно нормативам кадрового обеспечения, общая потребность в судьях местных и апелляционных судов составляет 11 539 должностей. Вместе с тем из-за ограниченных бюджетных ресурсов предусмотрено постепенное приближение к этому показателю.
На 2026 год определено 6 880 судейских должностей, в частности:
- в местных общих судах — 4386;
- в местных хозяйственных судах — 629;
- в местных окружных административных судах — 720;
- в апелляционных судах по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях — 777;
- в апелляционных административных судах — 204;
- в апелляционных хозяйственных судах — 164.
В ВСП подчеркнули, что поэтапное внедрение нормативного количества судей обеспечит баланс между потребностями судебной системы в кадровом обеспечении, необходимостью гарантирования доступа к правосудию и финансовыми возможностями государства.
Также согласован подход ГСА относительно постепенного внедрения нормативов кадрового обеспечения и для работников аппаратов судов, что должно способствовать сохранению институциональной способности судебной системы и кадрового потенциала аппаратов судов.
