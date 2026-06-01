В ВККС средняя зарплата превысила 113 тысяч гривен: Минфин обнародовал данные за апрель

Средняя заработная плата в органах судебной системы центрального уровня составила 62,05 тысячи гривен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство финансов Украины обновило данные об оплате труда работников органов судебной власти и опубликовало данные за апрель 2026 года. Согласно информации, средняя заработная плата в органах судебной системы центрального уровня составила 62,05 тыс. грн.

Наивысший средний размер начисленной зарплаты зафиксирован в Высшей квалификационной комиссии судей Украины — 113,25 тыс. грн. В апреле зарплату в ВККС получали 178 работников.

На втором месте оказался Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности со средней зарплатой 102 тыс. грн. В то же время зарплата там была начислена только одному работнику.

В тройку лидеров также вошел Высший антикоррупционный суд, где средняя зарплата составила 65,18 тыс. грн. Там зарплату получают 273 работника.

Среди других органов судебной власти средний размер зарплаты в апреле составил:

Высший совет правосудия — 62,43 тыс. грн;

Верховный Суд — 58,36 тыс. грн;

Конституционный Суд Украины — 55,10 тыс. грн;

Государственная судебная администрация — 54,48 тыс. грн;

Служба судебной охраны — 48,68 тыс. грн;

Национальная школа судей Украины — 46,50 тыс. грн.

Всего в центральных органах судебной власти зарплата в апреле была начислена 2 481 работнику.

Также Минфин обнародовал данные по категориям должностей. Самые высокие средние выплаты получало руководство — 220,83 тыс. грн в месяц. Средняя зарплата дисциплинарных инспекторов составила 98,36 тыс. грн, руководителей структурных подразделений руководящего уровня — 89,28 тыс. грн, а работников патронатной службы — 80,35 тыс. грн.

О том, как рос средний уровень оплаты труда в органах судебной власти в течение года, «Судебно-юридическая газета» писала в предыдущем материале.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.