В украинских школах не хватает 1,7 тысячи учителей: кого не хватает больше всего

23:31, 31 мая 2026
Министр образования Оксен Лисовой сообщил, что школам не хватает около 1,7 тысяч учителей, прежде всего преподавателей математики, информатики, английского языка и естественных дисциплин.
Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что в украинских школах в настоящее время насчитывается около 1,7 тысячи вакансий учителей, однако о критическом дефиците педагогических кадров речь не идет.

По словам министра, приведенные данные являются официальными, хотя фактическое количество вакансий может быть больше, поскольку не все учебные заведения размещают информацию о потребности в работниках.

Наиболее сложная ситуация, как отметил Лисовой, наблюдается в малокомплектных школах. В связи с этим громадам необходимо пересматривать сеть учебных заведений с учетом количества учащихся.

В МОН объясняют, что образовательная субвенция распределяется в зависимости от количества детей в школе. Из-за небольшой наполняемости классов в таких учреждениях учителя имеют меньшую нагрузку и более низкую заработную плату, что усложняет комплектование педагогического состава и негативно влияет на качество образования.

Больше всего школы нуждаются в учителях естественнонаучных дисциплин, английского языка, информатики, математики, а также украинского языка и литературы.

Министр также обратил внимание, что нередко учебные заведения решают проблему нехватки кадров путем перераспределения часов между педагогами, которые уже работают в школе. Вместе с тем он подчеркнул, что такой подход не является оптимальным, а учебные заведения должны быть полностью укомплектованы учителями.

По словам Лисового, для этого необходимо формировать эффективную сеть школ с достаточным количеством учащихся.

«Безусловно, необходимо полноценно комплектовать школы учителями. Для этого нужна соответствующая сеть и чтобы школы имели достаточный контингент учащихся», — сказал министр в интервью «Радио Свобода».

