  1. В Украине

В Харьковской области группу ТЦК избили и применили слезоточивый газ — подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы

21:38, 31 мая 2026
Военнослужащие ТЦК получили телесные повреждения различной степени тяжести.
В Харьковской области полиция сообщила о подозрении четырем мужчинам, которых подозревают в нападении на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки и совершении хулиганских действий. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

По данным следствия, 26 мая в поселке Сахновщина группа оповещения одного из районных ТЦК и СП прибыла в населенный пункт для выполнения служебных обязанностей.

По прибытии между военнослужащими и группой местных жителей возник конфликт. Мужчины начали высказывать угрозы, после чего совершили нападение на представителей ТЦК и СП, нанеся им телесные повреждения.

Предварительно установлено, что один из фигурантов использовал металлическую телескопическую дубинку. Ею он повредил служебный автомобиль и наносил удары потерпевшим. Также во время конфликта правонарушители применили слезоточивое и раздражающее вещество.

В результате инцидента военнослужащие получили травмы различной степени тяжести.

После проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий правоохранители установили всех участников происшествия и задержали их в порядке, предусмотренном законодательством.

В настоящее время четырем мужчинам предъявлено подозрение. В частности, 36-летнему мужчине инкриминируются ч. 2 ст. 350 и ч. 2 ст. 296 УК Украины, 29-летнему — ч. 2 ст. 296 УК Украины, 34-летнему — ч. 2 ст. 350 УК Украины, еще одному 29-летнему — ч. 4 ст. 296 и ч. 2 ст. 350 УК Украины.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до семи лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и возможных других причастных лиц.

полиция нападение Харьков подозреваемый ТЦК

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

