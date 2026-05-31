В Харьковской области группу ТЦК избили и применили слезоточивый газ — подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы

Военнослужащие ТЦК получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харьковской области полиция сообщила о подозрении четырем мужчинам, которых подозревают в нападении на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки и совершении хулиганских действий. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

По данным следствия, 26 мая в поселке Сахновщина группа оповещения одного из районных ТЦК и СП прибыла в населенный пункт для выполнения служебных обязанностей.

По прибытии между военнослужащими и группой местных жителей возник конфликт. Мужчины начали высказывать угрозы, после чего совершили нападение на представителей ТЦК и СП, нанеся им телесные повреждения.

Предварительно установлено, что один из фигурантов использовал металлическую телескопическую дубинку. Ею он повредил служебный автомобиль и наносил удары потерпевшим. Также во время конфликта правонарушители применили слезоточивое и раздражающее вещество.

В результате инцидента военнослужащие получили травмы различной степени тяжести.

После проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий правоохранители установили всех участников происшествия и задержали их в порядке, предусмотренном законодательством.

В настоящее время четырем мужчинам предъявлено подозрение. В частности, 36-летнему мужчине инкриминируются ч. 2 ст. 350 и ч. 2 ст. 296 УК Украины, 29-летнему — ч. 2 ст. 296 УК Украины, 34-летнему — ч. 2 ст. 350 УК Украины, еще одному 29-летнему — ч. 4 ст. 296 и ч. 2 ст. 350 УК Украины.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до семи лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и возможных других причастных лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.