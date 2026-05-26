Продать общее имущество без нотариального согласия больше не получится: новые правила для супругов

Распоряжение совместным имуществом возможно только после нотариального оформления согласия второго супруга.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине после вступления в силу Закона №4824-IX изменились правила оформления отдельных имущественных сделок, касающихся совместной собственности супругов и передачи имущества детям. Документ одновременно усиливает требования к оформлению согласия одного из супругов на распоряжение совместным имуществом и упрощает процедуры в случаях, когда ребёнок безвозмездно получает недвижимость или другое ценное имущество. Теперь разрешение органа опеки в части таких сделок больше не требуется.

Согласие супруга теперь должно быть нотариально удостоверенным

Одним из ключевых изменений стало обновление статьи 65 Семейного кодекса Украины, которая регулирует порядок распоряжения имуществом, находящимся в совместной общей собственности супругов. Теперь согласие на заключение договора, который требует нотариального удостоверения или государственной регистрации, должно оформляться именно как нотариально удостоверенный документ, а не как заявление с нотариально засвидетельствованной подписью.

Фактически законодатель отказался от подхода, при котором во многих случаях использовалось заявление с нотариально засвидетельствованной подписью. Теперь применяется нотариально удостоверенное согласие, которое имеет юридическое значение и влияет на оформление сделки.

Эти изменения приняты для согласования норм Семейного кодекса с положениями Гражданского кодекса Украины, который определяет общие правила формы сделок и требований к их оформлению. В частности, в Гражданском кодексе предусмотрено, что в случаях распоряжения совместным имуществом сособственников согласие должно оформляться в письменной форме и обязательно удостоверяться нотариусом, если сам договор подлежит нотариальному удостоверению или государственной регистрации.

Семейный кодекс исходит из того, что распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности супругов, осуществляется исключительно по их взаимному согласию. Если договор заключён одним из супругов самостоятельно, закон предполагает, что согласие второго было получено. Однако такую сделку можно оспорить в суде, если она касается имущества и не относится к мелким бытовым сделкам и была совершена без реального согласия второго супруга.

Если не соблюдено требование закона о нотариальном удостоверении односторонней сделки, она является недействительной (ничтожной).

Кроме того, заявления о согласии одного из супругов, на которых подлинность подписи была удостоверена по старым правилам до 25 мая 2026 года, остаются действительными для тех сделок, для которых они выдавались.

Как оформить согласие

При нотариальном удостоверении согласия на распоряжение совместным имуществом нотариус действует в рамках общих требований к совершению сделок и проверяет юридически значимые обстоятельства, влияющие на действительность документа и полномочия сторон, соблюдая установленную нотариальную форму и правила документирования.

В частности, нотариус должен установить правовой режим имущества. На этом этапе определяется момент приобретения имущества, проверяется, находились ли стороны в браке на момент его приобретения, а также выясняется, не установлен ли иной режим собственности.

Также нотариус устанавливает личность заявителя, проверяет семейный статус, выясняет наличие права на предоставление согласия, анализирует соответствие содержания документа требованиям законодательства и подтверждает добровольность волеизъявления. После этого согласие оформляется как нотариально удостоверенная сделка, подписывается заявителем, регистрируется в установленном порядке и выдаётся в необходимом количестве экземпляров.

Также еобходимо подготовить следующие документы:

паспорт и РНОКПП;

документ о браке или его расторжении;

правоустанавливающие документы на имущество;

данные о будущем договоре.

При этом расторжение брака само по себе не прекращает право совместной собственности на имущество, приобретённое в браке. Поэтому даже после развода для продажи, дарения или иного распоряжения таким имуществом требуется согласие бывшего супруга. После вступления закона в силу такое согласие также должно быть нотариально удостоверено.

После изменения подхода к форме согласия супругов законодатель обновил и саму нотариальную процедуру его оформления, расширив обязанности нотариуса и уточнив технические требования к документированию таких сделок.

Что меняется для детей

Теперь в случаях, когда ребёнок безвозмездно получает имущество в собственность, разрешение органа опеки и попечительства больше не требуется.

Речь идёт, в частности, о:

недвижимости;

объектах незавершённого строительства;

будущих объектах недвижимости;

транспортных средствах;

другом ценном имуществе.

Например, если родители или родственники решат подарить ребёнку квартиру или автомобиль, оформить договор можно без предварительного согласования органа опеки. Ранее даже для договоров дарения такая процедура требовала отдельного разрешения.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», закон также уточняет порядок участия детей в сделках в зависимости от возраста.

Малолетние дети до 14 лет обладают частичной гражданской дееспособностью, поэтому договоры от их имени заключают родители или другие законные представители. При этом требуется нотариально удостоверенное согласие второго родителя.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут участвовать в подписании договоров лично, но с согласия родителей или законных представителей. Если договор требует нотариального удостоверения или государственной регистрации, такое согласие также должно быть нотариально удостоверено.

В то же время закон определяет случаи, когда согласие одного из родителей не требуется — в частности, если его место жительства неизвестно, он более шести месяцев не участвует в воспитании ребёнка, признан безвестно отсутствующим или находится в плену.

Однако разрешение органа опеки на отчуждение имущества детей сохраняется, несмотря на упрощение части процедур получения имущества, поскольку государство продолжает контролировать все случаи, когда ребёнок может утратить право собственности на своё имущество.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.