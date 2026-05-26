  1. В Украине

Научные работники теперь могут получить отсрочку через Резерв+ без визита в ТЦК

13:32, 26 мая 2026
Как научным работникам оформить отсрочку от мобилизации через Резерв+ онлайн.
В приложении Резерв+ расширили перечень граждан, которые могут оформить отсрочку от мобилизации полностью онлайн — теперь услуга доступна для научных работников учреждений высшего образования и научных учреждений.

В Минобороны разъясняют: чтобы получить отсрочку онлайн, необходимо иметь актуальные данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) о:

  • основном месте работы;
  • занятости не менее чем на 0,75 ставки;
  • праве на отсрочку по должности в сфере высшего образования;
  • работе на должности, входящей в перечень научных.

Также важно, чтобы учреждение, где работает человек, было подтверждено в ЕГЭБО как такое, которое занимается научной деятельностью и прошло государственную аттестацию. Кроме того, отсрочка доступна работникам Президиума НАН Украины, национальных отраслевых академий наук и их аппаратов.

Отсрочка в Резерв+, как и прежде, доступна для научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования, а также ученых, которые привлечены к образовательному процессу.

Как оформить отсрочку в Резерв+ онлайн

Электронная услуга работает в автоматическом режиме. Чтобы отправить запрос, выполните три простых шага:

  • Авторизуйтесь в мобильном приложении Резерв+.
  • Найдите нужный раздел: выберите категорию «Работники высшего и профобразования, ученые» и нажмите кнопку подачи запроса.
  • Ожидайте уведомление: система самостоятельно проведет автоматическую проверку ваших данных в государственных реестрах и отправит сообщение с результатом.

Если информация в ЕГЭБО актуальна и соответствует требованиям — отсрочка будет оформлена автоматически.

Что делать, если система выдала отказ

В случае возникновения ошибки или невозможности оформить отсрочку онлайн, не нужно сразу идти в ТЦК. В первую очередь обратитесь к своему работодателю (кадровой службе или администрации учреждения) — скорее всего, ваши данные в системе ЕГЭБО устарели, и их нужно срочно проверить или обновить.

