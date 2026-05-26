В Украине не планируют отключать мобильную связь во время тревог — ЦПД СНБО опроверг фейк

12:42, 26 мая 2026
В ЦПД заявили, что информация о «законе № 395/2026», который якобы предусматривает ограничение связи во время воздушных тревог, не соответствует действительности.
В информационном пространстве распространяется ложная информация о якобы принятии «закона №395/2026», который предусматривает отключение мобильной связи во время воздушных тревог. В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Отмечается, что никаких законов или правительственных постановлений, предусматривающих ограничение мобильной связи во время воздушных тревог, не принималось.

Также в ЦПД подчеркнули, что постановление правительства и указ Президента под номером «395/2026», которые упоминаются в распространяемых сообщениях, касаются других вопросов и не имеют отношения к регулированию сферы телекоммуникаций.

