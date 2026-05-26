Штрафы до 50 тысяч гривен — как предлагают наказывать за нарушения при присвоении статусов ветеранов и УБД

В Раде зарегистрировали законопроект о контроле за присвоением статусов ветеранов и штрафах за нарушения.

В Верховную Раду внесли законопроект №15258, который предусматривает усиление контроля за предоставлением статусов участников боевых действий и других статусов, дающих право на государственные льготы и выплаты. Документ также предлагает ввести административную ответственность за нарушения в этой сфере.

В Верховной Раде заявили, что в настоящее время в Украине нет четкой и прозрачной системы присвоения статусов ветеранам, из-за чего фиксируются случаи злоупотреблений.

По данным Минветеранов, в течение прошлого года было выдано более тысячи таких статусов. Это давало возможность получать различные социальные выплаты, размер которых мог составлять от 120 тысяч до нескольких миллионов гривен.

Какие полномочия хотят предоставить Минветеранов

Законопроект предусматривает усиление роли Министерства по делам ветеранов в вопросах предоставления статусов, являющихся основанием для получения государственных льгот и выплат.

В Раде пояснили, что ведомство должно контролировать выдачу всех статусов, связанных с предоставлением социальных гарантий от государства.

Штрафы за нарушения

Документ также предлагает ввести административную ответственность за нарушения в сфере предоставления таких статусов.

По информации, озвученной в парламенте, размер штрафов может составлять от 11 тысяч до 50 тысяч гривен.

