Служебное расследование в ответ на замечания ГРМЭ и ВККС об использовании полного доступа в судебный реестр

13:48, 18 марта 2026
После публикации досье кандидатов на должности судей ВАКС, судья Назар Гринь разъяснил обстоятельства дела, нюансы хранения данных и шаги, которые уже предпринял для установления истины.
Гринь Назар Григорьевич,

судья Саксаганского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области

Комментарий относительно статьи в «Судебно-юридической газете» по результатам собеседования на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

Ознакомившись со статьей в «Судебно-юридической газете», прошу учесть следующие обстоятельства. Относительно использования полного доступа к Единому государственному реестру судебных решений мною в Общественный совет международных экспертов и ВККСУ предоставлены следующие пояснения:

1.Имеете ли Вы полный доступ к Единому государственному реестру судебных решений (ЕГРСР) или получали ли такой ранее?

Да, я имею полный доступ к Единому государственному реестру судебных решений (ЕГРСР).

2.Если Вы имеете такой доступ сейчас или имели его ранее, подтверждаете ли Вы то, что Вы использовали такой доступ исключительно для целей, связанных с Вашей профессиональной деятельностью судьи?

Да, я подтверждаю, что использовал такой доступ исключительно для целей, связанных с профессиональной деятельностью судьи.

3.Подтверждаете ли Вы то, что никакие другие лица с Вашего ведома не использовали Ваши логин и пароль (или квалифицированную электронную подпись) для получения полного доступа к ЕГРСР?

Да, я подтверждаю, что никакие другие лица с моего ведома не использовали мой логин и пароль (или квалифицированную электронную подпись) для получения полного доступа к ЕГРСР.

4.Согласны ли Вы, что передача судьей другим лицам его логина и пароля (или квалифицированной электронной подписи) для получения полного доступа к ЕГРСР, а также использование судьей полного доступа к ЕГРСР для целей, не связанных с профессиональной деятельностью судьи, противоречит:

  1. части второй статьи 2 и части первой статьи 3 Кодекса судейской этики, утвержденного XI очередным съездом судей Украины от 22.02.2013 (в редакции от 19.09.2024);
  2. пункту 2 части седьмой статьи 56 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»?

Да, я согласен, что передача судьей другим лицам его логина и пароля (или квалифицированной электронной подписи) для получения полного доступа к ЕГРСР, а также использование судьей полного доступа к ЕГРСР для целей, не связанных с профессиональной деятельностью судьи, противоречит: части второй статьи 2 и части первой статьи 3 Кодекса судейской этики, утвержденного XI очередным съездом судей Украины от 22.02.2013 (в редакции от 19.09.2024); пункту 2 части седьмой статьи 56 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Я полностью подтверждаю ответы на указанные вопросы и хочу добавить, что в статье указано, будто мною в режиме полного доступа в 2018 году неоднократно осуществлялся поиск судебных решений в отношении Рашида Магомедова. Сообщаю, что я лично не осуществлял поиск судебных решений в отношении этого лица и не давал на это соответствующих поручений подчиненным работникам. Данное лицо я не знаю и никогда делами в отношении него не интересовался. Я вообще сомневаюсь в существовании такого гражданина.

Также отмечу, что до начала функционирования Единой судебной информационной системы (05.10.2023 года) использование судьей полного доступа к ЕГРСР осуществлялось через пароль и логин без использования ЭЦП, который я хранил в ящике стола моего рабочего места. При таких обстоятельствах доступ к полному тексту судебных решений при условии использования пароля и логина был возможен без использования ЭЦП.

Более того, я не предоставлял доступ посторонним лицам (помощникам или техническому персоналу) к своей ЭЦП, так как флеш-носитель (на котором размещена ЭЦП) хранился в моем кабинете в специальном месте, на нем имеется соответствующая степень защиты, а сейф в этом помещении отсутствует. При этом в данном кабинете другим судьей хранились дела, поэтому доступ к кабинету (а не к флеш-носителю с ЭЦП) имели его секретари и помощники.

После того как во время собеседования на совместном заседании ОСМЭ и ВККСУ выяснились обстоятельства поиска решений в отношении Рашида Магомедова, мною совершено два запроса генеральному директору ГП «Информационные системы» (для установления IP-адресов компьютерной техники, с которой осуществлялся поиск решений), изменен пароль доступа к ЭЦП и направлено письмо руководителю аппарата Саксаганского районного суда города Кривого Рога относительно проведения служебного расследования по фактам, изложенным в публикации СЮГ в части поиска решений. Приказом руководителя аппарата от 04.03.2026 года по моему обращению назначено проведение служебного расследования.

Кроме того, отмечу, что в условиях осуществления правосудия в Саксаганском районном суде города Кривого Рога (отсутствие свободных кабинетов, залов судебных заседаний, доступа технических работников в кабинет для их уборки) я не считаю, что мною было допущено серьезное нарушение правил хранения ЭЦП.

Автор: Назар Гринь
