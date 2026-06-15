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Паспортный сервис в Варшаве и Вроцлаве внедряет новый формат работы

13:39, 15 июня 2026
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Украинцам сообщили об изменениях в работе Паспортного сервиса в Варшаве и Вроцлаве.
Паспортный сервис в Варшаве и Вроцлаве внедряет новый формат работы
Фото: pasport.org.ua
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Государственное предприятие «Документ» сообщило, что с 16 июня Паспортный сервис г. Варшава и г. Вроцлав внедряет новый формат работы.

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«Прием граждан теперь будет осуществляться исключительно по предварительной записи в электронную очередь.

Это обеспечит гарантированное время приема для каждого клиента и повысит уровень комфорта во время обслуживания», — говорится в заявлении.

В ГП советуют гражданам заранее планировать свой визит.

Запись доступна на официальном сайте.

«Оформление апостиля и выдача готовых документов будет осуществляться без предварительной записи», — добавили в ГП.

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