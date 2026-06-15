Паспортный сервис в Варшаве и Вроцлаве внедряет новый формат работы
Государственное предприятие «Документ» сообщило, что с 16 июня Паспортный сервис г. Варшава и г. Вроцлав внедряет новый формат работы.
«Прием граждан теперь будет осуществляться исключительно по предварительной записи в электронную очередь.
Это обеспечит гарантированное время приема для каждого клиента и повысит уровень комфорта во время обслуживания», — говорится в заявлении.
В ГП советуют гражданам заранее планировать свой визит.
Запись доступна на официальном сайте.
«Оформление апостиля и выдача готовых документов будет осуществляться без предварительной записи», — добавили в ГП.
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