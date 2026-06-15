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Суд отменил результаты аукциона СЕТАМ по продаже квартиры должника из-за отсутствия согласия взыскателя

18:39, 15 июня 2026
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Карловский районный суд Полтавской области признал недействительными электронные торги СЕТАМ по продаже квартиры должника из-за нарушения требований законодательства во время проведения аукциона.
Суд отменил результаты аукциона СЕТАМ по продаже квартиры должника из-за отсутствия согласия взыскателя
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Карловский районный суд Полтавской области рассмотрел дело по иску одного из взыскателей к органу государственной исполнительной службы и ГП «СЕТАМ» о признании недействительными электронных торгов по продаже арестованной квартиры должника. Дело касается соблюдения прав взыскателя при реализации имущества в исполнительном производстве.

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Обстоятельства дела

Так, в рамках исполнительного производства по взысканию значительной задолженности государственным исполнителем была передана на реализацию квартира должника через систему электронных торгов. Первые и повторные торги не состоялись из-за отсутствия участников.

После этого имущество было выставлено на третий электронный аукцион с возможностью поэтапного снижения стартовой цены. По результатам торгов квартира была продана новому владельцу.

Позиции истца и ответчика

Один из взыскателей обратился в суд, считая, что его права были нарушены, поскольку проведение третьего аукциона с механизмом снижения цены состоялось без получения его согласия, предусмотренного законодательством.

Истец настаивал, что как сторона исполнительного производства он имел право быть надлежащим образом проинформированным о результатах предыдущих торгов и о дальнейшей реализации имущества. По его мнению, отсутствие согласия взыскателя на проведение третьего аукциона со снижением цены ставило под сомнение законность всей процедуры реализации имущества. Об этом сообщили в суде.

Представители органа государственной исполнительной службы и организатора торгов возражали против иска, считая, что действия были совершены в соответствии с требованиями законодательства.

Что установил суд

Исследовав материалы дела, суд обратил внимание на положения статьи 61 Закона Украины «Об исполнительном производстве» и Порядка реализации арестованного имущества.

Закон предусматривает, что третий электронный аукцион с возможностью снижения стартовой цены в отношении недвижимого имущества может проводиться только при наличии согласия взыскателя.

В ходе рассмотрения дела суд не выявил доказательств того, что такое согласие было получено. В то же время ответчики не предоставили документов, подтверждающих соблюдение данного требования.

Суд также учёл правовые позиции Верховного Суда, согласно которым для признания электронных торгов недействительными необходимо установить не только нарушение процедуры, но и то, что такое нарушение повлияло на результаты торгов и затронуло права лица, обратившегося за защитой.

В результате суд пришёл к выводу, что нарушение процедуры проведения третьего аукциона без надлежащего согласия взыскателя является существенным и непосредственно влияет на его права и законные интересы. Суд признал недействительными электронные торги по реализации квартиры, недействительным протокол проведения торгов и недействительным акт государственного исполнителя о проведении электронных торгов. В остальной части исковых требований суд отказал.

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