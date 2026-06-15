В Раде предлагают ввести бронирование по профессии — из-за риска потери квалифицированных кадров

При бронировании предлагают учитывать не только статус предприятия, но и значение конкретных специалистов для экономики и оборонной отрасли.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Обновление правил бронирования военнообязанных, которое недавно утвердил Кабинет Министров, должно сделать систему более прозрачной и контролируемой. В то же время новые требования могут повлиять на часть предприятий реального сектора экономики, которые не имеют прямых государственных контрактов, но являются важными участниками производственных цепочек оборонной отрасли.

В Верховной Раде считают, что в дальнейшем государство должно сосредоточиться не только на экономических критериях бронирования, но и на сохранении высококвалифицированных специалистов, от которых зависит работа критически важных производств.

Новые правила бронирования почти не затронут оборонные предприятия

В парламентском Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки указывают, что предприятия, непосредственно работающие на нужды обороны, существенных изменений не почувствуют. В то же время не все компании реального сектора экономики смогут соответствовать повышенным требованиям к уровню средней заработной платы, которые учитываются при определении права на бронирование работников.

В связи с этим предлагается развивать не только экономическое бронирование, но и механизмы бронирования специалистов, поскольку значительное количество предприятий является частью производственных цепочек оборонной отрасли, хотя и не имеет прямых государственных контрактов.

Поставщики оборонной отрасли могут остаться без квот

В Верховной Раде обращают внимание на то, что в Украине сформировалась целая экосистема предприятий, обеспечивающих выполнение оборонных заказов. Крупные производители сотрудничают с сотнями более мелких поставщиков, которые изготавливают отдельные детали, комплектующие или предоставляют специализированные услуги.

Из-за отсутствия статуса критически важных такие предприятия нередко не имеют возможности бронировать своих работников. По мнению представителей парламента, эту проблему необходимо решать.

Среди возможных вариантов называют либо объединение таких производителей для получения статуса критически важных предприятий, либо внесение правительством изменений в действующие правила, которые позволили бы предоставлять им квоты на бронирование.

В качестве примера приводится производство наземных роботизированных комплексов, где значительная часть комплектующих изготавливается небольшими компаниями. Такие предприятия могут не соответствовать критериям критичности, но при этом обеспечивают работу всей производственной цепочки. Именно поэтому, подчеркивают в парламенте, важно создать условия для сохранения на этих предприятиях высококвалифицированных инженеров и других специалистов.

В Украине совершенствуют автоматическое бронирование

Также отмечается, что в настоящее время в Украине сохраняется определенный баланс между потребностями Сил обороны и необходимостью удерживать критически важных специалистов в экономике.

Отдельно отмечается развитие автоматизированных механизмов бронирования. Благодаря интеграции государственных электронных реестров отдельным категориям граждан больше не нужно регулярно подтверждать свой статус в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

В частности, это касается лиц, осуществляющих уход, студентов, многодетных родителей и других категорий, информация о которых подтверждается в электронном формате. В парламенте считают, что система бронирования постепенно совершенствуется и становится более автоматизированной.

Какие изменения в бронировании внедрил Кабмин

Напомним, Кабмин обнародовал постановление №692, которым внесены масштабные изменения в порядок бронирования военнообязанных. Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», нововведения направлены на усиление контроля за бронированием, цифровизацию проверок и введение новых экономических критериев для предприятий, претендующих на статус критически важных.

Новое правительственное решение прежде всего призвано исключить использование механизма бронирования исключительно для получения отсрочки от мобилизации без выполнения предприятием важной функции для экономики или обороноспособности государства.

Экономическое обоснование бронирования

Одним из ключевых нововведений стало установление обязательного уровня заработной платы для забронированных работников. Согласно обновленному порядку, работникам критически важных предприятий и учреждений, за отдельными исключениями, должна начисляться ежемесячная заработная плата на протяжении всего срока отсрочки не ниже трехкратного размера минимальной заработной платы. На сегодняшний день это составляет 25 941 грн.

Для предприятий, фактически работающих на территориях возможных или активных боевых действий в соответствии с перечнем Министерства развития общин и территорий, установлен более низкий порог — 2,5 минимальной заработной платы.

В то же время новые требования не распространяются на государственные и коммунальные предприятия, резидентов Дія City, религиозные организации, производителей энергии, мощности которых были повреждены в результате российской агрессии, а также операторов газораспределительных систем и предприятия топливно-энергетического комплекса со 100-процентной государственной долей.

Важно, что нормы о повышении зарплатных коэффициентов вступают в силу с 1 сентября 2026 года.

Пересмотр статусов критически важных предприятий

Правительство также начало масштабный пересмотр статусов критически важных предприятий.

Все решения о предоставлении такого статуса, принятые до 30 мая 2026 года, остаются действительными до окончания определенного в них срока, но не дольше чем до 1 сентября 2026 года.

Органы государственной власти должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии определения критически важных предприятий для обеспечения их объективности, актуальности и надлежащего обоснования.

Если предприятие получило статус критически важного на основании критерия, который будет исключен после такого пересмотра, соответствующее решение подлежит отмене.

До 1 сентября 2026 года должна завершиться комплексная проверка всех ранее принятых решений о предоставлении статуса критически важного предприятия и приведение их в соответствие с обновленными требованиями.

Таким образом, все предприятия, которые в настоящее время имеют такой статус, должны пройти проверку на соответствие новым критериям, иначе могут его потерять.

Новые правила учета работников и контроль за квотами

С 1 сентября 2026 года изменяются правила учета военнообязанных работников при определении квот на бронирование.

Работники, имеющие отсрочку от мобилизации по другим основаниям, предусмотренным законодательством, а также лица, работающие по совместительству, будут учитываться в общей численности военнообязанных только по одному месту работы. Это должно предотвратить двойной учет при расчете квот.

Кроме того, правительство усиливает контроль за соблюдением установленных лимитов бронирования, которые в большинстве случаев составляют не более 50% военнообязанных работников предприятия.

В случае превышения разрешенной квоты руководитель предприятия обязан в течение 10 рабочих дней подать через портал «Дія» заявление об аннулировании бронирования работников, которые превышают установленный лимит.

Отныне превышение квоты является отдельным основанием для отмены статуса критически важного предприятия. Причем риск потери такого статуса может возникнуть даже из-за ошибок кадрового учета или несвоевременного отражения увольнения работников.

В связи с этим предприятиям необходимо постоянно контролировать количество забронированных работников и своевременно реагировать на любые кадровые изменения.

Автоматический контроль через государственные реестры

До 1 августа 2026 года Министерство обороны, Министерство цифровой трансформации и Пенсионный фонд должны обеспечить интеграцию информационных систем для автоматического контроля уровня заработной платы, численности работников и соблюдения установленных квот бронирования.

В то же время из-за пересмотра отраслевых и региональных критериев часть предприятий может потерять основания для сохранения статуса критически важных уже во время проверок.

Поэтому бизнесу рекомендуют заранее оценить соответствие обновленным требованиям и, при необходимости, подготовить документы для подтверждения критичности, чтобы избежать потери права на бронирование работников после 1 сентября 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.