  1. В Украине

Детям могут ограничить доступ к социальным сетям: в Раде готовят законопроект

17:19, 25 июля 2026 123
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Верховной Раде работают над законопроектом, который должен усилить защиту детей в цифровом пространстве и может предусматривать ограничение доступа несовершеннолетних в социальные сети.
Детям могут ограничить доступ к социальным сетям: в Раде готовят законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде хотят усилить защиту детей в цифровом пространстве, а именно – ограничить доступ к социальным сетям. Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина. По ее словам, сейчас прорабатываются возможные законодательные решения в данной сфере.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Сейчас нарабатываем законопроект, я практически приступила к этой работе в Верховной Раде по поводу ограничения... ну, скажем так, защиты наших детей в цифровом пространстве. Это касается... вы слышали, наверное, сейчас только все страны мира, европейские, этим вопросом занимаются. Многие запретили вообще доступ детям к соцсетям. Потому что там страшные вещи. Мы читаем исследование, ну там... однозначно вопрос требует внимания государства Украины», — заявила Гришина.

По ее словам, при подготовке законопроекта также анализируют научные исследования по влиянию гаджетов на детей, в частности, во время учебного процесса.

«Мы нарабатываем этот законопроект. Я уже увидела много исследований, в частности, о влиянии гаджетов на ребенка во время учебного процесса», — добавила народная депутат.

Других подробностей по поводу грядущих законодательных изменений Юлия Гришина пока не сообщила.

Отметим, что в Европе готовят новые правила для защиты детей в интернете. Европейская комиссия предлагает установить минимальный возраст, с которого несовершеннолетние смогут пользоваться социальными сетями без родительского контроля.

Тем временем в Канаде планируют ограничить детям доступ к социальным сетям и ИИ-чат-ботам.

Также правительство Объединённых Арабских Эмиратов приняло решение запретить детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями.

Кроме того, французский парламент одобрил закон, запрещающий доступ к социальным сетям детям младше 15 лет.

В свою очередь Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций рассмотрел проект Закона Украины «О внесении изменений в статью 53 Закона Украины «Об образовании» относительно обязанности соискателей образования не использовать во время уроков телефоны, планшеты и смарт-часы, за исключением образовательных и/или медицинских потребностей» №15105.

Целью законопроекта является решение проблемы отвлечения учащихся от образовательного процесса и других сопутствующих проблем, связанных с использованием телефонов, планшетов и смарт-часов, кроме случаев, когда они необходимы для образовательных или медицинских потребностей.

Документом предлагалось внести изменения в статью 53 Закона Украины «Об образовании» и установить на законодательном уровне обязанность для соискателей образования не пользоваться во время уроков телефонами, планшетами и смарт-часами, если это не связано с образовательными или медицинскими потребностями.

После обсуждения вопроса народные депутаты — члены Комитета единогласно рекомендовали Верховной Раде вернуть законопроект автору на доработку по результатам его рассмотрения в первом чтении.

Кроме того, Комитет рекомендовал Министерству образования и науки совместно с заинтересованными сторонами выработать комплексные подходы к регулированию использования цифровых устройств во время образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект дети Украина соцсети образование

Популярные новости

Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

18:50, 23 июля 2026 14k
Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

11:00, 23 июля 2026 16k
Пограничник умер от болезни сердца, а семье отказали в выплате 15 млн грн из-за алкоголя в крови — что решил суд

Пограничник умер от болезни сердца, а семье отказали в выплате 15 млн грн из-за алкоголя в крови — что решил суд

18:28, 24 июля 2026 5k
Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

09:42, 24 июля 2026 8k
Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

14:00, 23 июля 2026 15k
ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

19:26, 23 июля 2026 12k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Через 10 лет Украине понадобится почти 15 млн работников — в каких сферах ожидают наибольшего дефицита

Украина ищет баланс между преодолением кадрового дефицита, защитой внутреннего рынка труда и контролем за миграционными процессами.

Заложники макроэкономики: НБУ не планирует быстрого увеличения лимитов для украинцев за границей

В ответ на запрос «Судебно-юридической газеты» НБУ отметил, что смягчение валютных ограничений для украинцев за границей зависит от МВФ и макроэкономических показателей, а не от цен в ЕС.

Обязательная доля в наследстве имеет приоритет перед завещанием: Верховный Суд признал недействительными свидетельства о праве на наследство

Право на обязательную долю в наследстве возникает непосредственно из закона, а его нарушение может служить основанием для признания свидетельства о праве на наследство недействительным.

Работодатели превратили компьютеры и телефоны в инструменты слежки: где проходит граница между контролем и частной жизнью работника

За вами следят через трекер рабочего времени: что о мониторинге работников говорят Верховный Суд и ЕСПЧ.

Нацполиция будет разыскивать сомнительно приобретенные активы госслужащих категорий «Б» и «В»

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект № 15260, который наделяет Нацполицию правом выявлять необоснованные активы и собирать доказательства для их взыскания в доход государства.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]