Детям могут ограничить доступ к социальным сетям: в Раде готовят законопроект

В Верховной Раде работают над законопроектом, который должен усилить защиту детей в цифровом пространстве и может предусматривать ограничение доступа несовершеннолетних в социальные сети.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде хотят усилить защиту детей в цифровом пространстве, а именно – ограничить доступ к социальным сетям. Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина. По ее словам, сейчас прорабатываются возможные законодательные решения в данной сфере.

«Сейчас нарабатываем законопроект, я практически приступила к этой работе в Верховной Раде по поводу ограничения... ну, скажем так, защиты наших детей в цифровом пространстве. Это касается... вы слышали, наверное, сейчас только все страны мира, европейские, этим вопросом занимаются. Многие запретили вообще доступ детям к соцсетям. Потому что там страшные вещи. Мы читаем исследование, ну там... однозначно вопрос требует внимания государства Украины», — заявила Гришина.

По ее словам, при подготовке законопроекта также анализируют научные исследования по влиянию гаджетов на детей, в частности, во время учебного процесса.

«Мы нарабатываем этот законопроект. Я уже увидела много исследований, в частности, о влиянии гаджетов на ребенка во время учебного процесса», — добавила народная депутат.

Других подробностей по поводу грядущих законодательных изменений Юлия Гришина пока не сообщила.

Отметим, что в Европе готовят новые правила для защиты детей в интернете. Европейская комиссия предлагает установить минимальный возраст, с которого несовершеннолетние смогут пользоваться социальными сетями без родительского контроля.

Тем временем в Канаде планируют ограничить детям доступ к социальным сетям и ИИ-чат-ботам.

Также правительство Объединённых Арабских Эмиратов приняло решение запретить детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями.

Кроме того, французский парламент одобрил закон, запрещающий доступ к социальным сетям детям младше 15 лет.

В свою очередь Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций рассмотрел проект Закона Украины «О внесении изменений в статью 53 Закона Украины «Об образовании» относительно обязанности соискателей образования не использовать во время уроков телефоны, планшеты и смарт-часы, за исключением образовательных и/или медицинских потребностей» №15105.

Целью законопроекта является решение проблемы отвлечения учащихся от образовательного процесса и других сопутствующих проблем, связанных с использованием телефонов, планшетов и смарт-часов, кроме случаев, когда они необходимы для образовательных или медицинских потребностей.

Документом предлагалось внести изменения в статью 53 Закона Украины «Об образовании» и установить на законодательном уровне обязанность для соискателей образования не пользоваться во время уроков телефонами, планшетами и смарт-часами, если это не связано с образовательными или медицинскими потребностями.

После обсуждения вопроса народные депутаты — члены Комитета единогласно рекомендовали Верховной Раде вернуть законопроект автору на доработку по результатам его рассмотрения в первом чтении.

Кроме того, Комитет рекомендовал Министерству образования и науки совместно с заинтересованными сторонами выработать комплексные подходы к регулированию использования цифровых устройств во время образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.