В Канаде планируют ограничить детям доступ к соцсетям и чат-ботам с ИИ
Канадская провинция Манитоба с населением около 1,5 миллиона человек планирует ограничить доступ детей к социальным сетям и чат-ботам с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Bloomberg.
Премьер-министр провинции Ваб Кинью заявил, что соцсети, а теперь и ИИ-чатботы, все чаще «перехватывают внимание детей» и создаются с целью максимизации вовлеченности пользователей.
По его словам, такие платформы ориентированы на прибыль технологических компаний, которые, как он утверждает, не разделяют ценности канадского общества и жителей Манитобы.
В то же время представитель правительства провинции сообщил, что пока отсутствуют конкретные детали относительно возрастных ограничений или механизмов реализации новой политики.
Сам Ваб Кинью при этом активно пользуется социальными сетями и регулярно публикует посты в Instagram, где у него около 441 тысячи подписчиков.
Отмечается, что инициатива Манитобы может быть реализована раньше общенациональных решений, которые еще рассматривает федеральное правительство Канады в отношении ограничений в цифровой среде.
В 2024 году провинция Британская Колумбия на западе Канады подготовила законопроект, направленный против социальных сетей из-за их влияния и вреда, который алгоритмы могут наносить пользователям, в частности детям.
Однако впоследствии продвижение документа было приостановлено. Вместо этого была создана консультативная группа по вопросам онлайн-безопасности с участием технологических компаний.
