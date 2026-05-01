В Канаде планируют ограничить детям доступ к соцсетям и чат-ботам с ИИ

Власти Манитобы заявили о намерении усилить контроль над цифровыми платформами для несовершеннолетних на фоне дискуссий о влиянии технологий на детей.

Канадская провинция Манитоба с населением около 1,5 миллиона человек планирует ограничить доступ детей к социальным сетям и чат-ботам с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Bloomberg.

Премьер-министр провинции Ваб Кинью заявил, что соцсети, а теперь и ИИ-чатботы, все чаще «перехватывают внимание детей» и создаются с целью максимизации вовлеченности пользователей.

По его словам, такие платформы ориентированы на прибыль технологических компаний, которые, как он утверждает, не разделяют ценности канадского общества и жителей Манитобы.

В то же время представитель правительства провинции сообщил, что пока отсутствуют конкретные детали относительно возрастных ограничений или механизмов реализации новой политики.

Сам Ваб Кинью при этом активно пользуется социальными сетями и регулярно публикует посты в Instagram, где у него около 441 тысячи подписчиков.

Отмечается, что инициатива Манитобы может быть реализована раньше общенациональных решений, которые еще рассматривает федеральное правительство Канады в отношении ограничений в цифровой среде.

В 2024 году провинция Британская Колумбия на западе Канады подготовила законопроект, направленный против социальных сетей из-за их влияния и вреда, который алгоритмы могут наносить пользователям, в частности детям.

Однако впоследствии продвижение документа было приостановлено. Вместо этого была создана консультативная группа по вопросам онлайн-безопасности с участием технологических компаний.

