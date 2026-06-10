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Пенсия станет меньше: в каких случаях отменяют доплаты и надбавки

23:30, 10 июня 2026
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Некоторые прибавки к пенсии могут быть отменены, если изменяются обстоятельства, дававшие право на их получение.
Пенсия станет меньше: в каких случаях отменяют доплаты и надбавки
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Некоторые доплаты к пенсии не являются постоянными и могут быть прекращены при определённых обстоятельствах. Одной из самых распространённых является надбавка по уходу. Право на неё может быть утрачено, если пенсионер сменил место жительства, начал получать другой вид социальной помощи или не подтвердил необходимость постоянного постороннего ухода.

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Также прекращается выплата надбавки на содержание детей. Такое право утрачивается после достижения ребёнком совершеннолетия или после завершения им обучения, если именно оно являлось основанием для получения доплаты.

Отдельное внимание следует уделять выплатам, связанным со статусом лица с инвалидностью. Такие надбавки могут быть отменены в случае непрохождения обязательного повторного осмотра или после изменения группы инвалидности.

Некоторые виды доплат зависят от места проживания пенсионера. Например, надбавки, установленные для жителей территорий с особым статусом, могут быть пересмотрены или прекращены после переезда либо изменения статуса соответствующего населённого пункта.

Кроме того, перерасчёт возможен в отношении доплаты за сверхнормативный страховой стаж. Такие случаи возникают после уточнения данных о трудовой деятельности, проверки страхового стажа или выявления неточностей в документах.

Как не потерять пенсионные доплаты

В Пенсионном фонде рекомендуют своевременно сообщать обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на право на надбавки. Также стоит периодически проверять правильность и актуальность информации, содержащейся в государственных реестрах и пенсионном деле.

Как оформить надбавки к пенсии

Для назначения доплат необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда и предоставить пенсионное удостоверение вместе с документами, подтверждающими право на соответствующую надбавку. В большинстве случаев такие выплаты не назначаются автоматически, поэтому их оформление требует отдельного обращения пенсионера.

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