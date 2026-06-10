Деякі надбавки до пенсії можуть бути скасовані, якщо змінюються обставини, які давали право на їх отримання.

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Деякі доплати до пенсії не є постійними та можуть бути припинені за певних обставин. Однією з найпоширеніших є надбавка за догляд. Право на неї може бути втрачено, якщо пенсіонер змінив місце проживання, почав отримувати інший вид соціальної допомоги або не підтвердив потребу в постійному сторонньому догляді.

Припиняється також виплата надбавки на утримання дітей. Таке право втрачається після досягнення дитиною повноліття або після завершення нею навчання, якщо саме воно було підставою для отримання доплати.

Окрему увагу слід приділяти виплатам, пов’язаним зі статусом особи з інвалідністю. Такі надбавки можуть бути скасовані у разі непроходження обов’язкового повторного огляду або після зміни групи інвалідності.

Деякі види доплат залежать від місця проживання пенсіонера. Наприклад, надбавки, встановлені для мешканців територій із особливим статусом, можуть бути переглянуті або припинені після переїзду чи зміни статусу відповідного населеного пункту.

Крім того, перерахунок можливий щодо доплати за понаднормовий страховий стаж. Такі випадки виникають після уточнення даних про трудову діяльність, перевірки страхового стажу або виявлення неточностей у документах.

Як не втратити пенсійні доплати

У Пенсійному фонді рекомендують своєчасно повідомляти про всі обставини, які можуть вплинути на право на надбавки. Також варто періодично перевіряти правильність та актуальність інформації, що міститься у державних реєстрах і пенсійній справі.

Як оформити надбавки до пенсії

Для призначення доплат необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду та подати пенсійне посвідчення разом із документами, які підтверджують право на відповідну надбавку. У більшості випадків такі виплати не встановлюються автоматично, тому їх оформлення потребує окремого звернення пенсіонера.

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