За поїздки квадроциклами та джипами в Карпатах можуть запровадити штрафи: які обмеження пропонують

Для любителів джипінгу пропонують нові правила: рух лише дорогами, штрафи за порушення та винятки для спецслужб.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Гірські стежки, полонини та ліси Українських Карпат пропонують захистити від безконтрольного використання позашляхової техніки. Автори нової ініціативи наголошують, що дедалі популярніші поїздки на квадроциклах, ендуро-мотоциклах, багі та позашляховиках завдають шкоди природним екосистемам, руйнують туристичні маршрути й створюють додаткові ризики для довкілля. У зв’язку з цим пропонується законодавчо заборонити рух такої техніки поза дорогами загального користування та спеціально визначеними маршрутами, а також запровадити відповідальність за порушення цих правил.

Чому пропонують обмежити рух позашляхової техніки

У петиції до Кабміну №41/010358-26еп наголошується, що Українські Карпати є унікальною природною територією з винятковою екологічною, туристичною та культурною цінністю.

Зростання популярності позашляхових розваг у горах призводить до низки негативних наслідків, серед яких:

руйнування ґрунтів, ерозія схилів і пошкодження природних стежок;

знищення рослинності, зокрема рідкісних і червонокнижних видів;

турбування диких тварин, особливо у періоди розмноження;

шумове та атмосферне забруднення;

погіршення умов для пішого туризму, велосипедистів і сімейного відпочинку;

зростання ризику виникнення лісових пожеж та інших надзвичайних ситуацій.

У тексті наголошується, що Карпати є природною спадщиною України, яку необхідно зберегти для майбутніх поколінь, а короткочасні розваги не повинні завдавати довготривалої шкоди природі.

Які обмеження пропонують

Ініціатива передбачає законодавчу заборону руху позашляхових автомобілів, квадроциклів, мотоциклів, багі та іншої моторизованої техніки поза дорогами загального користування і спеціально визначеними маршрутами на території Українських Карпат.

Зокрема, пропонується поширити такі обмеження на:

природоохоронні території;

заповідники;

національні природні парки;

полонини;

лісові масиви;

гірські стежки.

Для кого пропонують зробити винятки

Водночас автори пропонують дозволити рух такої техніки лише:

рятувальним службам;

військовим формуванням;

правоохоронним органам;

лісовій охороні;

працівникам природоохоронних установ;

аварійним і комунальним службам;

особам, які здійснюють господарську діяльність відповідно до законодавства та мають необхідні дозволи.

Які ще зміни пропонуються

Крім заборони, ініціатива передбачає:

запровадження дієвих штрафів і механізмів контролю за порушенням встановлених правил;

створення спеціально обладнаних трас або полігонів для любителів позашляхової техніки за межами особливо цінних природних територій.

Автори закликають захистити Українські Карпати від подальшого руйнування та наголошують, що збереження природи, чистого повітря, тиші й біорізноманіття є спільним обов’язком держави та суспільства. Вони також закликають підтримати відповідну петицію та ініціювати необхідні зміни до законодавства України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.