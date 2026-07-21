За поездки на квадроциклах и джипах в Карпатах могут ввести штрафы: какие ограничения предлагают

Для любителей джипинга предлагают новые правила: движение только по дорогам, штрафы за нарушения и исключения для спецслужб.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Горные тропы, полонины и леса Украинских Карпат предлагают защитить от бесконтрольного использования внедорожной техники. Авторы новой инициативы подчеркивают, что становящиеся все более популярными поездки на квадроциклах, эндуро-мотоциклах, багги и внедорожниках наносят ущерб природным экосистемам, разрушают туристические маршруты и создают дополнительные риски для окружающей среды. В связи с этим предлагается законодательно запретить движение такой техники вне дорог общего пользования и специально определенных маршрутов, а также ввести ответственность за нарушение этих правил.

Почему предлагают ограничить движение внедорожной техники

В петиции в Кабмин №41/010358-26эп подчеркивается, что Украинские Карпаты являются уникальной природной территорией с исключительной экологической, туристической и культурной ценностью.

Рост популярности внедорожных развлечений в горах приводит к ряду негативных последствий, среди которых:

разрушение почв, эрозия склонов и повреждение природных троп;

уничтожение растительности, в том числе редких и краснокнижных видов;

беспокойство диких животных, особенно в периоды размножения;

шумовое и атмосферное загрязнение;

ухудшение условий для пешего туризма, велосипедистов и семейного отдыха;

рост риска возникновения лесных пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

В тексте подчеркивается, что Карпаты являются природным наследием Украины, которое необходимо сохранить для будущих поколений, а кратковременные развлечения не должны наносить долговременный ущерб природе.

Какие ограничения предлагают

Инициатива предусматривает законодательный запрет движения внедорожных автомобилей, квадроциклов, мотоциклов, багги и другой моторизированной техники вне дорог общего пользования и специально определенных маршрутов на территории Украинских Карпат.

В частности, предлагается распространить такие ограничения на:

природоохранные территории;

заповедники;

национальные природные парки;

полонины;

лесные массивы;

горные тропы.

Для кого предлагают сделать исключения

В то же время авторы предлагают разрешить движение такой техники только:

спасательным службам;

военным формированиям;

правоохранительным органам;

лесной охране;

работникам природоохранных учреждений;

аварийным и коммунальным службам;

лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством и имеющим необходимые разрешения.

Какие еще изменения предлагаются

Помимо запрета, инициатива предусматривает:

введение действенных штрафов и механизмов контроля за нарушением установленных правил;

создание специально оборудованных трасс или полигонов для любителей внедорожной техники за пределами особо ценных природных территорий.

Авторы призывают защитить Украинские Карпаты от дальнейшего разрушения и подчеркивают, что сохранение природы, чистого воздуха, тишины и биоразнообразия является общей обязанностью государства и общества. Они также призывают поддержать соответствующую петицию и инициировать необходимые изменения в законодательство Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.