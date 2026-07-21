За поездки на квадроциклах и джипах в Карпатах могут ввести штрафы: какие ограничения предлагают
Горные тропы, полонины и леса Украинских Карпат предлагают защитить от бесконтрольного использования внедорожной техники. Авторы новой инициативы подчеркивают, что становящиеся все более популярными поездки на квадроциклах, эндуро-мотоциклах, багги и внедорожниках наносят ущерб природным экосистемам, разрушают туристические маршруты и создают дополнительные риски для окружающей среды. В связи с этим предлагается законодательно запретить движение такой техники вне дорог общего пользования и специально определенных маршрутов, а также ввести ответственность за нарушение этих правил.
Почему предлагают ограничить движение внедорожной техники
В петиции в Кабмин №41/010358-26эп подчеркивается, что Украинские Карпаты являются уникальной природной территорией с исключительной экологической, туристической и культурной ценностью.
Рост популярности внедорожных развлечений в горах приводит к ряду негативных последствий, среди которых:
- разрушение почв, эрозия склонов и повреждение природных троп;
- уничтожение растительности, в том числе редких и краснокнижных видов;
- беспокойство диких животных, особенно в периоды размножения;
- шумовое и атмосферное загрязнение;
- ухудшение условий для пешего туризма, велосипедистов и семейного отдыха;
- рост риска возникновения лесных пожаров и других чрезвычайных ситуаций.
В тексте подчеркивается, что Карпаты являются природным наследием Украины, которое необходимо сохранить для будущих поколений, а кратковременные развлечения не должны наносить долговременный ущерб природе.
Какие ограничения предлагают
Инициатива предусматривает законодательный запрет движения внедорожных автомобилей, квадроциклов, мотоциклов, багги и другой моторизированной техники вне дорог общего пользования и специально определенных маршрутов на территории Украинских Карпат.
В частности, предлагается распространить такие ограничения на:
- природоохранные территории;
- заповедники;
- национальные природные парки;
- полонины;
- лесные массивы;
- горные тропы.
Для кого предлагают сделать исключения
В то же время авторы предлагают разрешить движение такой техники только:
- спасательным службам;
- военным формированиям;
- правоохранительным органам;
- лесной охране;
- работникам природоохранных учреждений;
- аварийным и коммунальным службам;
- лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством и имеющим необходимые разрешения.
Какие еще изменения предлагаются
Помимо запрета, инициатива предусматривает:
- введение действенных штрафов и механизмов контроля за нарушением установленных правил;
- создание специально оборудованных трасс или полигонов для любителей внедорожной техники за пределами особо ценных природных территорий.
Авторы призывают защитить Украинские Карпаты от дальнейшего разрушения и подчеркивают, что сохранение природы, чистого воздуха, тишины и биоразнообразия является общей обязанностью государства и общества. Они также призывают поддержать соответствующую петицию и инициировать необходимые изменения в законодательство Украины.
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