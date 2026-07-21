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За поездки на квадроциклах и джипах в Карпатах могут ввести штрафы: какие ограничения предлагают

10:33, 21 июля 2026 71
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Для любителей джипинга предлагают новые правила: движение только по дорогам, штрафы за нарушения и исключения для спецслужб.
За поездки на квадроциклах и джипах в Карпатах могут ввести штрафы: какие ограничения предлагают
Иллюстративное фото из открытых источников
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Горные тропы, полонины и леса Украинских Карпат предлагают защитить от бесконтрольного использования внедорожной техники. Авторы новой инициативы подчеркивают, что становящиеся все более популярными поездки на квадроциклах, эндуро-мотоциклах, багги и внедорожниках наносят ущерб природным экосистемам, разрушают туристические маршруты и создают дополнительные риски для окружающей среды. В связи с этим предлагается законодательно запретить движение такой техники вне дорог общего пользования и специально определенных маршрутов, а также ввести ответственность за нарушение этих правил.

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Почему предлагают ограничить движение внедорожной техники

В петиции в Кабмин №41/010358-26эп подчеркивается, что Украинские Карпаты являются уникальной природной территорией с исключительной экологической, туристической и культурной ценностью.

Рост популярности внедорожных развлечений в горах приводит к ряду негативных последствий, среди которых:

  • разрушение почв, эрозия склонов и повреждение природных троп;
  • уничтожение растительности, в том числе редких и краснокнижных видов;
  • беспокойство диких животных, особенно в периоды размножения;
  • шумовое и атмосферное загрязнение;
  • ухудшение условий для пешего туризма, велосипедистов и семейного отдыха;
  • рост риска возникновения лесных пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

В тексте подчеркивается, что Карпаты являются природным наследием Украины, которое необходимо сохранить для будущих поколений, а кратковременные развлечения не должны наносить долговременный ущерб природе.

Какие ограничения предлагают

Инициатива предусматривает законодательный запрет движения внедорожных автомобилей, квадроциклов, мотоциклов, багги и другой моторизированной техники вне дорог общего пользования и специально определенных маршрутов на территории Украинских Карпат.

В частности, предлагается распространить такие ограничения на:

  • природоохранные территории;
  • заповедники;
  • национальные природные парки;
  • полонины;
  • лесные массивы;
  • горные тропы.

Для кого предлагают сделать исключения

В то же время авторы предлагают разрешить движение такой техники только:

  • спасательным службам;
  • военным формированиям;
  • правоохранительным органам;
  • лесной охране;
  • работникам природоохранных учреждений;
  • аварийным и коммунальным службам;
  • лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством и имеющим необходимые разрешения.

Какие еще изменения предлагаются

Помимо запрета, инициатива предусматривает:

  • введение действенных штрафов и механизмов контроля за нарушением установленных правил;
  • создание специально оборудованных трасс или полигонов для любителей внедорожной техники за пределами особо ценных природных территорий.

Авторы призывают защитить Украинские Карпаты от дальнейшего разрушения и подчеркивают, что сохранение природы, чистого воздуха, тишины и биоразнообразия является общей обязанностью государства и общества. Они также призывают поддержать соответствующую петицию и инициировать необходимые изменения в законодательство Украины.

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правительство Кабинет Министров Украины штраф / штрафы петиция

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